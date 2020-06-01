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Видео дня: Режиссер «Шазама!» добавил Генри Кавилла в сцену после титров

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Дэвид Ф. Сандберг выпустил режиссерскую версию финальной сцены из блокбастера «Шазам!», добавив в фильм Генри Кавилла в образе Супермена. В оригинальной версии сцены, где герой Закари Ливая пригласил Человека из стали познакомиться с Фредди в школьной столовой, его лицо не было видно. В кадре появляется только мускулистый торс с буквой «S» (его сыграл каскадер Райан Хэндли). Постановщик решил исправить это недоразумение. Смотреть до конца.

28 мая стало известно, что Кавилл может вернуться в роли Супермена в одном из будущих фильмов по комиксам DC. Никаких подробностей того, в каком проекте он может появиться, нет. Уточняется лишь, что речь идет скорее о небольшом камео, нежели о полноценном участии персонажа в сюжете.

Сейчас Сандберг, как и многие другие, находится в изоляции из-за пандемии коронавируса. Карантин не мешает режиссеру работать, и они с женой успели снять две хоррор-короткометражки — «Здесь кто-то есть» и Shadowed. Параллельно он продолжает разрабатывать сиквел «Шазама!», который ожидается в кинотеатрах 4 ноября 2022 года.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильме в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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