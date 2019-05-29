Джеймс Кэмерон вернулся в Новую Зеландию для съемок сиквелов «Аватара»

Продюсер Джон Ландау и режиссер Джеймс Кэмерон прибыли в Новую Зеландию, чтобы продолжить производство сиквелов «Аватара». Официально границы по-прежнему закрыты из-за пандемии, но съемочной группе «Аватара» разрешили проезд благодаря специальному правилу для иностранцев, представляющих для страны «значительную экономическую ценность».

«Добрались до Новой Зеландии. Теперь начинается наш 14-дневный карантин», — написал Ландау под фото в компании Кэмерона.

Съемки продолжений «Аватара» в Новой Зеландии должны были начаться в апреле, но в итоге были отложены в связи с пандемией коронавируса. По прошествии нескольких месяцев количество заболевших в стране пошло на спад, и новозеландское правительство объявило, что намерено снять ряд ограничений. В результате в стране в ближайшее время планируется возобновить несколько кинопроизводств, включая сиквелы «Аватара» и сериал «Властелин колец».

О сюжете «Аватара 2» известно лишь в общих чертах. Действие происходит спустя несколько лет после событий оригинала, а у главных героев, Джейка и Нейтири, появится дочь. Вместе они будут вынуждены покинуть родной дом и отправиться исследовать разные уголки Пандоры.