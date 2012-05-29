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Гендальф и Фродо снова вместе: Джош Гад собрал звезд и создателей «Властелина колец»

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Джош Гад продолжает работу на своей YouTube-передачей «Воссоединение на расстоянии», посвященной ностальгии, и для нового выпуска организовал встречу авторов и актеров трилогии «Властелин колец». На экране удаленно собрались режиссер Питер Джексон, сценаристка Филиппа Бойенс и композитор Говард Шор, актеры Элайджа Вуд, Иэн Маккеллен, Шон Эстин, Вигго Мортенсен, Билли Бойд, Доминик Монахэн, Джон Рис-Дэвис, Орландо Блум, Шон Бин, Лив Тайлер, Миранда Отто, Карл Урбан и Энди Серкис.

Все участники воссоединения постепенно собрались на экране и обсудили знаменитую трилогию. Актеры показали свои татуировки, которые сделали в память о съемках, а Джексон признался, что порой не может вспомнить, где текст адаптации от Бойенс, а где — оригинал Дж. Р. Р. Толкина. Режиссер также рассказал, что первый съемочный день с участием Мортенсена, по сути, решил судьбу всего проекта. Они сняли драку Арагорна с назгулами из «Братства кольца» и отправили материал в Лос-Анджелес. Руководство студии пришло в восторг и разрешило Джексону продолжать работу.

По просьбе Гада актеры зачитали разные сцены из трилогии. У каждого был свой реквизит, а Рис-Дэвис в шлеме Гимли даже специально приподнял камеру, чтобы больше походить на своего персонажа.

Специальным гостем передачи стал режиссер Тайка Вайтити, который опросил участников на предмет знаний о «Властелине колец». Билли Бойд отвечал словно на экзамене. В финале Бойд исполнил песню Пиппина «Edge of Night».

Сейчас студия Amazon работает над сериалом «Властелин колец» — многосерийной адаптацией произведений Дж. Р. Р. Толкина. Действие проекта развернется в период Второй эпохи, за 3000 лет до событий «Братства кольца». В это время в Средиземье появилось и угасло государство Нуменор, между эльфами и Сауроном шли постоянные войны, было создано Кольцо Всевластья. Сюжет сериала неизвестен.

Трилогии «Властелин колец» и «Хоббит» вы прямо сейчас можете посмотреть на КиноПоиск HD.

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