Сериалы «Шторм» и «Эпидемия» стали триумфаторами премии АПКиТ

На фоне ситуации с пандемией коронавируса, восьмая ежегодная церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) прошла онлайн. Мероприятие транслировалось на официальном сайте Пятого канала, а статуэтки будут доставлены в победителям в течение недели с момента объявления лауреатов.

Драматический сериал «Шторм» стал пятикратным лауреатом премии. Проект отметили в номинациях лучший телевизионный мини-сериал (5—24 серий), лучшая режиссерская работа (Борис Хлебников) и лучшая мужская роль (Александр Робак). Столько же наград взял сериал «Эпидемия».

Лучшим полнометражным художественным фильмом ассоциация выбрала картину Клима Шипенко «Текст».

Специальный приз «За многолетнюю верность сериалам» вручили Владимиру Краснопольскому и Валерию Ускову, режиссерам таких проектов как «Вечный зов» и «Тени исчезают в полдень».

Список лауреатов премии АПКиТ выглядит следующим образом:

Вручение премии АПКиТ проводится ежегодно с 2013 года. Номинанты премии были выбраны из числа всех телевизионных фильмов, премьеры которых состоялись в 2018-м на федеральных телеканалах. В этом году впервые рассматривались проекты, вышедшие на цифровых онлайн-площадках.

Источник: АПКиТ