Сериалы «Шторм» и «Эпидемия» стали триумфаторами премии АПКиТ

На фоне ситуации с пандемией коронавируса, восьмая ежегодная церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) прошла онлайн. Мероприятие транслировалось на официальном сайте Пятого канала, а статуэтки будут доставлены в победителям в течение недели с момента объявления лауреатов.
Драматический сериал «Шторм» стал пятикратным лауреатом премии. Проект отметили в номинациях лучший телевизионный мини-сериал (5—24 серий), лучшая режиссерская работа (Борис Хлебников) и лучшая мужская роль (Александр Робак). Столько же наград взял сериал «Эпидемия».
Лучшим полнометражным художественным фильмом ассоциация выбрала картину Клима Шипенко «Текст».
Специальный приз «За многолетнюю верность сериалам» вручили Владимиру Краснопольскому и Валерию Ускову, режиссерам таких проектов как «Вечный зов» и «Тени исчезают в полдень».
Список лауреатов премии АПКиТ выглядит следующим образом:
- Лучший телевизионный фильм (1—4 серии) — «Батальон»
- Лучший телевизионный мини-сериал (5—24 серий) — «Шторм»
- Лучший телевизионный сериал (более 24 серий) — «Великолепная пятерка»
- Лучший телевизионный анимационный сериал — «Три кота»
- Лучший комедийный сериал — «Жуки»
- Лучший актер телевизионного фильма/сериала — Александр Робак, «Шторм»
- Лучшая актриса телевизионного фильма/сериала — Виктория Исакова, «Эпидемия»
- Лучший актер второго плана в телевизионном фильме/сериале — Максим Лагашкин, «Шторм»
- Лучшая актриса второго плана в телевизионном фильме/сериале — Марьяна Спивак, «Эпидемия»
- Лучший полнометражный художественный фильм — «Текст»
- Лучшая сценарная работа — Наталия Мещанинова и Степан Девонин, «Шторм»
- Лучшая режиссерская работа — Борис Хлебников, «Шторм»
- Лучшая докудрама — «Рюриковичи. История первой династии»
- Лучшие визуальные эффекты — «Гоголь»
- Лучшая работа художника-постановщика — «Екатерина. Самозванцы»
- Лучшая работа художника по костюмам — «Екатерина. Самозванцы»
- Лучшая работа художника по гриму — «Эпидемия»
- Лучшая работа звукорежиссера — «Батальон»
- Лучшая работа режиссера монтажа — «Эпидемия»
- Лучшая оригинальная музыка к телевизионному фильму/сериалу — Артем Васильев, «Отчим»
- Лучшая операторская работа — Давид Хайзников, «Эпидемия»
- Лучший кастинг-директор — Татьяна Арюткина, «А.Л.Ж.И.Р.»
Вручение премии АПКиТ проводится ежегодно с 2013 года. Номинанты премии были выбраны из числа всех телевизионных фильмов, премьеры которых состоялись в 2018-м на федеральных телеканалах. В этом году впервые рассматривались проекты, вышедшие на цифровых онлайн-площадках.
Источник: АПКиТ
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