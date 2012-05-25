КиноПоиск

Netflix купил один из старейших кинотеатров Лос-Анджелеса

Обсудить0

Netflix закрыл сделку по покупке Egyptian Theatre — одного из старейших кинотеатров Лос-Анджелеса, открытого в 1922 году. Стриминг-гигант вложит деньги в реконструкцию здания и будет использовать его для показов фильмов, премьер и других мероприятий.

Сумма контракта не раскрывается. Сообщается, что Netflix сохранит партнерство с бывшим владельцем кинотеатра American Cinematheque. Некоммерческая организация продолжит устраивать там показы по выходным дням, как только пандемия коронавируса пойдет на спад.

Покупка Egyptian Theatre, предположительно, упростит для Netflix продвижение своих фильмов на «Оскар». По правилам академии получение номинации возможно лишь в том случае, если у картины был кинотеатральный прокат в США в течение как минимум семи дней.

В 2019 году стриминг-гигант на 10 лет арендовал нью-йоркский кинотеатр The Paris Theatre, где прошли показы «Брачной истории» Ноа Баумбака. Впоследствии картина удостоилась шести номинаций на «Оскар», а Лору Дерн отметили как лучшую актрису второго плана.

Egyptian Theatre был открыт в 1922 году шоуменом Сидом Громаном и застройщиком Чарльзом Тоберманом. Вскоре там состоялась первая в Голливуде торжественная премьера (речь о фильме «Робин Гуд» Аллана Дуона). В 1998 году American Cinematheque купила кинотеатр за 1 доллар. 

КиноПоиск в Telegram

Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флеш

Источник: THR

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Сериал «Сквозь снег»: Обстоятельный приквел антиутопии Пон Джун-хо
Сериалы

Сериал «Сквозь снег»: Обстоятельный приквел антиутопии Пон Джун-хо

25 мая12
Netflix вырезал обложку журнала из «Назад в будущее 2», но быстро все исправил после критики

Netflix вырезал обложку журнала из «Назад в будущее 2», но быстро все исправил после критики

22 мая22
Сериал «Последний танец»: Бешеный док о Майкле Джордане и баскетболе 90-х
Сериалы

Сериал «Последний танец»: Бешеный док о Майкле Джордане и баскетболе 90-х

18 мая9
Четвертый сезон «Очень странных дел» раскроет предысторию шерифа Хоппера

Четвертый сезон «Очень странных дел» раскроет предысторию шерифа Хоппера

6 мая4

Главное сегодня

ВидеоСекс, четвертая стена и юмор на грани: Зачем смотреть сериал «Дрянь»

Вчера4
Секс, четвертая стена и юмор на грани: Зачем смотреть сериал «Дрянь»
Что смотреть дома: «Мост», «Жуткая правда» и «Космические войска»
Выбор редакции

Что смотреть дома: «Мост», «Жуткая правда» и «Космические войска»

29 мая3
Сова Букля, кот Салем и еще 8 любимых питомцев из кино

Сова Букля, кот Салем и еще 8 любимых питомцев из кино

29 мая20
Казино, Эверест и женский волейбол: Что посмотреть на онлайн-кинофестивале «We Are One»

Казино, Эверест и женский волейбол: Что посмотреть на онлайн-кинофестивале «We Are One»

29 мая0
Netflix купил один из старейших кинотеатров Лос-Анджелеса

Netflix купил один из старейших кинотеатров Лос-Анджелеса

Вчера8
Райан Гослинг сыграет оборотня в ремейке «Человека-волка»

Райан Гослинг сыграет оборотня в ремейке «Человека-волка»

Вчера9
Даррен Аронофски прочитает для детей «Крошечку-Хаврошечку» в рамках акции «Сказки на дому»

Даррен Аронофски прочитает для детей «Крошечку-Хаврошечку» в рамках акции «Сказки на дому»

29 мая9
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт