Netflix купил один из старейших кинотеатров Лос-Анджелеса

Netflix закрыл сделку по покупке Egyptian Theatre — одного из старейших кинотеатров Лос-Анджелеса, открытого в 1922 году. Стриминг-гигант вложит деньги в реконструкцию здания и будет использовать его для показов фильмов, премьер и других мероприятий.

Сумма контракта не раскрывается. Сообщается, что Netflix сохранит партнерство с бывшим владельцем кинотеатра American Cinematheque. Некоммерческая организация продолжит устраивать там показы по выходным дням, как только пандемия коронавируса пойдет на спад.

Покупка Egyptian Theatre, предположительно, упростит для Netflix продвижение своих фильмов на «Оскар». По правилам академии получение номинации возможно лишь в том случае, если у картины был кинотеатральный прокат в США в течение как минимум семи дней.

В 2019 году стриминг-гигант на 10 лет арендовал нью-йоркский кинотеатр The Paris Theatre, где прошли показы «Брачной истории» Ноа Баумбака. Впоследствии картина удостоилась шести номинаций на «Оскар», а Лору Дерн отметили как лучшую актрису второго плана.

Egyptian Theatre был открыт в 1922 году шоуменом Сидом Громаном и застройщиком Чарльзом Тоберманом. Вскоре там состоялась первая в Голливуде торжественная премьера (речь о фильме «Робин Гуд» Аллана Дуона). В 1998 году American Cinematheque купила кинотеатр за 1 доллар.