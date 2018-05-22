9 лучших трейлеров недели: «Майор Гром», «Зомби-реальность» и Брюс Ли

Нажмите на карточке проекта «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда заинтересовавший вас фильм или сериал станет доступен для просмотра.

« #выжить»

Корейские зомби. Один из фильмов по сценарию Мэтта Нэйлора об апокалипсисе в отдельно взятом жилом комплексе; второй — «В одиночку». В Корее, как выясняется, шустрые не только кинематографисты, но и ожившие мертвецы, которые несметными толпами осаждают квартиру главного героя. Уже почти впав в отчаяние, парень узнает, что в доме напротив прячется симпатичная девушка. Ну как отказаться объединить с ней усилия и вместе попробовать сбежать от ужасающих созданий, которые так и норовят откусить от тебя кусок побольше?

«Атака титанов», финальный сезон



Заключительный сезон культового аниме, как сообщается, пока отложен на неопределенный срок. Ужасные тайны бытия и происхождения титанов, которые раскрыли Ирэн, Микаса, Леви и другие выжившие, получат логическое продолжение и завершение еще не скоро, а пока фанатам вселенной предлагается посмотреть компиляцию предыдущих сезонов — «Атака титанов: Хроника».

«Будь водой»

Документальный фильм, рассказывающий о жизни и карьере легендарного Брюса Ли. Проект включает в себя множество архивных материалов с участием актера и интервью с людьми, которые были знакомы с ним лично. Зрители увидят, как Ли не просто пытался добиться славы, но доказать миру и Голливуду, что азиатские актеры достойны играть главные роли в кино.

«Затопление Японии 2020», первый сезон

Недавно закончив сериал «Руки прочь от кинокружка!», один из самых любопытных современных японских аниматоров, Масааки Юаса, уже приготовил следующий. В предыдущем проекте действие зачастую происходило в голове героинь, а в новом развернется по всей стране. Острова сотрясает серия глобальных землетрясений, в результате чего Японский архипелаг начинает погружаться под воду. В центре сюжета — обычная семья, которая пытается спастись среди нарастающего хаоса и паники. Любопытно, что события происходят сразу после летних Олимпийских игр в Токио 2020 года, которые в реальности не состоятся.

«Затопленный город», первый сезон

Итальянский триллер о тайнах небольшого городка. Женщина средних лет с детьми-подростками возвращается в родные места, но отец не очень-то рад ее видеть и советует поскорее уехать. Вскоре она сама загадочно исчезнет, а ребятам предстоит столкнуться с местными легендами, проклятьем затопленной колокольни и, видимо, узнать что-то страшное о самих себе. Мрачные семейные тайны, темные леса, вещие сны и загадочные обряды.

«Зомби-реальность»

Бразильские зомби. Если словосочетание «бразильский сериал» вас смущает, то этот проект имеет все шансы развенчать данный стереотип. Проект основан на британском мини-сериале «Тупик» авторства Чарли Брукера («Черное зеркало») и рассказывает об участниках реалити-шоу по мотивам древнегреческой мифологии. В разгар съемок Рио-де-Жанейро накрывает зомби-эпидемия, и единственным безопасным местом оказывается телестудия, где и находят пристанище немногие выжившие. Но вскоре выяснится, что потемки человеческой души ничем не лучше плотоядных тварей.

«Избави нас от лукавого»

Несмотря на название, это не триллер про чертовщину, а криминальный боевик про двух киллеров. Первый только что закончил выполнение очередного задания и опасается, что резонансное дело о похищении человека выведет на него. Второй очень жаждет встречи с первым, чтобы отомстить за смерть близкого человека. Жестокие схватки и перестрелки (поскольку корейские убийцы сойдутся в Таиланде) гарантируются. В главных ролях — ведущие актеры из мафиозной драмы «Новый мир».

«Майор Гром: Чумной Доктор»

Первая экранизация, основанная на российском комиксе с масштабной фан-базой. Проект несколько лет находился в разработке, и в его создание было вложено множество сил и средств. В центре сюжета — майор полиции Санкт-Петербурга Игорь Гром, который должен найти и остановить загадочного мстителя в маске, Чумного Доктора. Заявив, что город «болен чумой беззакония», Доктор принимается за «лечение», убивая людей, которые в свое время ушли от наказания при помощи денег и высокого статуса в обществе. Общество взбудоражено. Полиция бессильна. Гром впервые сталкивается с трудностями в расследовании, от итогов которого может зависеть судьба всего города.

«ЧИКИ»

Трагикомичная история о жизни в российской провинции. Девушки, зарабатывавшие на жизнь нелегким трудом в притоне у трассы, по наводке старой подруги решают завязать с грязным прошлым. Вместе они намерены открыть в родном южном городке первый фитнес-клуб, но сталкиваются с самыми разными проблемами — от простого непонимания окружающих до настоящего насилия со стороны тех, кого не устраивает подобное поведение.

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.