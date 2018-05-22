Кристофер Нолан нарушил традицию и перед съемками «Довода» не показывал фильмов для вдохновения

Перед началом съемок большинства своих предыдущих проектов Кристофер Нолан собирал актеров и съемочную группу для совместного просмотра лент, вдохновивших на новый фильм. Однако при работе над «Доводом» режиссер решил отказаться от этой традиции, потому что, по его мнению, шпионское кино и без того хорошо знакомо каждому.

«Примечательно, что это один из моих первых фильмов, для которого мы не проводили показы, — говорит Нолан. — Потому что, как мне кажется, все и так очень хорошо знакомы со шпионским жанром. Я хотел, чтобы люди работали, отталкиваясь от своих воспоминаний, своего ощущения от жанра, нежели чего-то конкретного».

О сюжете «Довода» известно лишь в общих чертах, но с самого начала стало понятно, что Нолан планирует сделать шпионский триллер. Проект даже сравнивали с такой классикой жанра, как «На север через северо-запад». По словам режиссера, в «Доводе» он попытался в первую очередь воссоздать ощущение, которое сам испытывал в детстве при просмотре шпионских фильмов.

«Жанр мне очень близок, — продолжает Нолан. — Мне не требуется ссылаться на фильмы или пересматривать их. Моя задача была восстановить детскую связь с этими фильмами, с тем ощущением, когда ты оказываешься в новом месте. Зритель должен оказаться там, где еще не был. Этот фильм, скорее, моя попытка по-своему воссоздать ощущение радости при просмотре масштабного развлекательного проекта, которое я сам испытывал ребенком от подобных фильмов».

Действие «Довода» развернется во время квантовой холодной войны, новой эпохи международного шпионажа. Главный герой (Джон Дэвид Вашингтон) становится агентом некой секретной организация, которая пытается остановить опасного террориста. Используя технику инверсии времени и слово «довод» он должен предотвратить конец света и спасти человечество от неминуемой гибели.

На данный момент релиз «Довода» запланирован на 15 июля 2020 года, но высока вероятность, что премьеру фильма в итоге перенесут на более поздний срок.

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Источник: Indiewire