От оригинального названия «Джона Уика» пришлось отказаться из-за Киану Ривза

В интервью Comicbook.com сценарист Дерек Колстад рассказал, что экшен-франшиза «Джон Уик» получила свое название благодаря Киану Ривзу. Изначально первый фильм назывался просто «Ненависть» (Scorn), но актер упорно обращался к проекту по имени главного героя.

«Единственная причина, почему он называется „Джон Уик“, — Киану постоянно называл его „Джон Уик“. Маркетинг такой: „Чувак, это уже 4—5 млн долларов бесплатной рекламы, так что фильм теперь „Джон Уик“ вместо „Ненависти“. Теперь и представить себе не могу, чтобы он назывался „Ненависть“».

По мнению Колдстада, смена названия пошла проекту только на пользу. По прошествии нескольких лет «Джон Уик» не просто небольшой боевик, но одна из самых узнаваемых франшиз в мире с несколькими продолжениями, комиксами, игрушками и готовящимся сериалом. Общая касса серии на данный момент составляет 583 млн долларов.

Сейчас в разработке находится «Джон Уик 4». Ривз вернется в роли Уика, но, кто займет режиссерское кресло продолжения, пока не известно. Сюжет картины также не раскрывается. Четвертая часть ожидалась в кинотеатрах 21 мая 2021-го, однако теперь увидит свет 27 мая 2022-го.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Источник: ComicBook.com