КиноПоиск

От оригинального названия «Джона Уика» пришлось отказаться из-за Киану Ривза

Обсудить0

В интервью Comicbook.com сценарист Дерек Колстад рассказал, что экшен-франшиза «Джон Уик» получила свое название благодаря Киану Ривзу. Изначально первый фильм назывался просто «Ненависть» (Scorn), но актер упорно обращался к проекту по имени главного героя.

«Единственная причина, почему он называется „Джон Уик“, — Киану постоянно называл его „Джон Уик“. Маркетинг такой: „Чувак, это уже 4—5 млн долларов бесплатной рекламы, так что фильм теперь „Джон Уик“ вместо „Ненависти“. Теперь и представить себе не могу, чтобы он назывался „Ненависть“».

По мнению Колдстада, смена названия пошла проекту только на пользу. По прошествии нескольких лет «Джон Уик» не просто небольшой боевик, но одна из самых узнаваемых франшиз в мире с несколькими продолжениями, комиксами, игрушками и готовящимся сериалом. Общая касса серии на данный момент составляет 583 млн долларов.

Сейчас в разработке находится «Джон Уик 4». Ривз вернется в роли Уика, но, кто займет режиссерское кресло продолжения, пока не известно. Сюжет картины также не раскрывается. Четвертая часть ожидалась в кинотеатрах 21 мая 2021-го, однако теперь увидит свет 27 мая 2022-го.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Источник: ComicBook.com

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Киану Ривз на лошади и Зои Белл на капоте: 10 крутых трюков в кино

Киану Ривз на лошади и Зои Белл на капоте: 10 крутых трюков в кино

8 мая10
Четвертый «Джон Уик» перенесен на 2022 год

Четвертый «Джон Уик» перенесен на 2022 год

2 мая12
Зак Снайдер опубликовал кадр с главным злодеем режиссерской версии «Лиги справедливости»

Зак Снайдер опубликовал кадр с главным злодеем режиссерской версии «Лиги справедливости»

Вчера10
Постановщик «Доктора Стрэнджа» снимет продолжение «Лабиринта»

Постановщик «Доктора Стрэнджа» снимет продолжение «Лабиринта»

27 мая3

Главное сегодня

Выбор редакции

Что смотреть дома: «Мост», «Жуткая правда» и «Космические войска»

Сегодня0
Что смотреть дома: «Мост», «Жуткая правда» и «Космические войска»
Сова Букля, кот Салем и еще 8 любимых питомцев из кино

Сова Букля, кот Салем и еще 8 любимых питомцев из кино

Сегодня13
Казино, Эверест и женский волейбол: Что посмотреть на онлайн-кинофестивале «We Are One»

Казино, Эверест и женский волейбол: Что посмотреть на онлайн-кинофестивале «We Are One»

Сегодня, 14:450
Даррен Аронофски прочитает для детей «Крошечку-Хаврошечку» в рамках акции «Сказки на дому»

Даррен Аронофски прочитает для детей «Крошечку-Хаврошечку» в рамках акции «Сказки на дому»

Сегодня, 17:285
9 лучших трейлеров недели: «Майор Гром», «Зомби-реальность» и Брюс Ли

9 лучших трейлеров недели: «Майор Гром», «Зомби-реальность» и Брюс Ли

Сегодня, 16:264
Фанаты «Звездных войн» требуют выпустить четырехчасовую версию «Мести ситхов»

Фанаты «Звездных войн» требуют выпустить четырехчасовую версию «Мести ситхов»

Сегодня, 15:467
Кристофер Нолан нарушил традицию и перед съемками «Довода» не показывал фильмов для вдохновения

Кристофер Нолан нарушил традицию и перед съемками «Довода» не показывал фильмов для вдохновения

Сегодня, 14:223
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт