Ли Уоннелл разработает и поставит сериал-продолжение триллера «Апгрейд»

Фантастический триллер «Апгрейд» станет основой для нового сериала, который продолжит историю картины 2018 года. Ли Уоннелл, режиссер оригинального фильма, разработает проект совместно с Тимом Уолшем, который выступит шоураннером. Уоннелл возьмет на себя функции исполнительного продюсера и займет режиссерское кресло сериала.

Действие «Апгрейда» разворачивается в недалеком будущем, где технологии давно стали частью повседневности. В высокотехнологическом обществе Грей Трейс — один из немногих людей, кто по-прежнему любит работать руками, восстанавливая и ремонтируя старые машины.

Однажды, возвращаясь от клиента, Грей с женой попадают в аварию и становятся жертвами жестокого ограбления. Жена погибает, а сам он остается парализован и прикован к кровати. Шанс на спасение приходит в виде загадочного миллиардера-изобретателя, который предлагает Грею решение — вживить в позвоночник имплантат с искусственным интеллектом по имени «Стем». Вместе с апгрейдом Грей получает не только возможность вновь ходить, но и шанс отомстить убийцам.

Сериал-продолжение расширит вселенную «Апгрейда» и расскажет, как эволюционировал «Стем» после событий фильма. У него появится новый носитель, а правительство начнет использовать технологию со вживлением искусственного интеллекта для снижения уровня преступности.

Сейчас работа над сериалом идет в сценарной комнате, в которой разрабатываются и пишутся истории для первого сезона.

Подробнее о триллере «Апгрейд» КиноПоиск рассказывал в отдельном материале.

Кроме сериала, Уоннелл работает над ремейком классического триллера «Побег из Нью-Йорка». Он напишет сценарий новой версии и, предположительно, займет режиссерское кресло картины.

Источник: Deadline