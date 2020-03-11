Против Харви Вайнштейна выдвинуты новые обвинения в изнасиловании. Одной жертве было 17 лет

Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения в насильственных действиях сексуального характера. Бывший продюсер обвиняется в изнасиловании четырех женщин, одной из которых на момент преступления было 17 лет. Согласно заявлению, инциденты произошли в период с 1984-го по 2013-й после встречи с продюсером во время Каннского и Венецианского кинофестивалей.

По словам одной из обвинительниц, ее столкновение с Вайнштейном произошло в 1994 году, когда ей было примерно 17 лет. Продюсер пригласил ее к себе в номер отеля, чтобы обсудить ее актерскую карьеру. Он забрал водительские права девушки и заявил: если она кому-нибудь расскажет о случившемся, он не только добьется того, что она больше никогда не получит роль, но и отправит людей избить ее и ее семью.

70-летняя женщина из Эквадора утверждает, что Вайнштейн приставал к ней в 1984 году в Каннах, когда ей было 34 и она пыталась начать карьеру документалистки. Другая рассказала, что встретилась с бывшим продюсером в Нью-Йорке в 2008 году. Через несколько дней он изнасиловал ее в своей квартире и угрожал расправой, если она проговорится. Самый свежий инцидент произошел в 2013 году во время Венецианского кинофестиваля. По словам 35-летней уроженки Венгрии, Вайнштейн заставил ее заниматься с ним оральным сексом после проб в его офисе.

Кроме самого Вайнштейна, в иске указаны брат продюсера Боб Вайнштейн, а также студии Miramax и Disney. Утверждается, что все они знали либо должны были знать о склонностях обвиняемого к использованию своей власти для совершения противоправных сексуальных действий в отношении начинающих актрис.

11 марта суд Нью-Йорка приговорил Вайнштейна к 23 годам тюремного заключения по обвинениям в изнасиловании третьей степени и сексуальных домогательствах первой степени. Несмотря на обвинения по двум пунктам, присяжные признали экс-продюсера невиновным по более серьезному обвинению в «хищническом сексуальном поведении», по которому ему грозил пожизненный срок.

23 марта стало известно, что Вайнштейн заразился коронавирусом в исправительном учреждении Нью-Йорка. 10 апреля Fox News сообщил, что он излечился от COVID-19 и покинул медицинский изолятор.

В скором времени Вайнштейн будет экстрадирован в Лос-Анджелес, где предстанет перед судом по четырем другим обвинениям.

Источник: Variety