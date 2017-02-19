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Синий сверхскоростной ежик вернется на экраны в продолжении «Соник в кино»

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Студия Paramount и кинокомпания Sega Sammy начали работу над сиквелом семейной картины «Соник в кино». Авторы первого фильма разработают продолжение. Патрик Кейси и Джош Миллер напишут сценарий, а Джефф Фаулер вновь займет режиссерское кресло.

Основанный на популярной серии видеоигр, «Соник в кино» рассказывает о приключениях скоростного ярко-синего ежика Соника, который с юных лет живет на Земле, скрываясь от обычных людей. Все свободное время он проводит за бегом, играми и чтением комиксов, мечтая лишь об одном — друзьях и семье. Очередной забег заканчивается массовым отключением электричества, и за Соником начинает охоту безумный ученый доктор Роботник (Джим Керри). Он мечтает покорить энергию Соника, и юному герою ничего не остается, кроме как объединиться с офицером полиции Томом Ваковски (Джеймс Марсден) и остановить злодея.

Сиквел пока находится на самой ранней стадии разработки, и какие-либо подробности проекта отсутствуют. Неизвестно также, кто из актеров первого фильма вернется в продолжении.

Первый трейлер «Соника» появился в сети в апреле 2019 года. Ролик и облик заглавного героя вызвали в сети бурное обсуждение, и в итоге студия решила переработать дизайн, максимально приблизив его к оригиналу. Перемены пошли проекту на пользу: «Соник» показал в прокате лучший старт из всех фильмов по играм и в итоге собрал 306 млн долларов.

Подробнее о «Сонике в кино» КиноПоиск рассказывал в рубрике «Фильм недели».

Источник: Variety

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