Импровизация, комиксы и смерть Людей Икс: Что Джеймс Мэнголд рассказал о «Логане»

«Я попытался снять фильм, который поставил бы нас на место богов. Уязвимых богов. Чтобы мы могли почувствовать, как они разочаровались в нас. И их усталость. Этот фильм для меня бесспорно политический. Он о времени, когда мы скрываемся за культурой потребления, отвлекаем себя фантазиями, пока реальный мир горит вокруг нас».