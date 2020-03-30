Импровизация, комиксы и смерть Людей Икс: Что Джеймс Мэнголд рассказал о «Логане»

Режиссер Джеймс Мэнголд принял участие в онлайн-показе «Логана», организованном сайтом ComicBook.com. Вместе с фанатами он пересмотрел последний фильм с Хью Джекманом в роли Росомахи, рассказал о съемках и поделился разными любопытными подробностями.
«Вот видео первой сцены, которую мы с Гарретом Уорреном (трюки, вторая съемочная группа) и его командой сделали во время подготовки к съемкам».
«Открывающая композиция была сильно вдохновлена прекрасной музыкой Дэвида Шайра к „Разговору“ Фрэнсиса Форда Копполы».
«Изначально думал, что мы встретим Чарльза на вискарне в Кентуки, где его держат в огромном чане. Затем действие перенесли к югу от границы (в угоду погони на север), и мне пришла идея упавшей водонапорной башни».
«Водонапорная башня и основные здания были выстроены. Более квадратные здания были сделаны из обычных».
«Отвечая на вопрос до этого. Вот вид плавильного завода до и после. Огромная благодарность художникам-постановщикам и художественному отделу за все, что они смогли сделать».
«Сцена, в которой Хью знакомится с Лаурой в мотеле, — одна из моих любимых; как она смотрит, пока он подъезжает. Требуется дюжина подводок, просто чтобы персонажи оказались в нужном месте».
«Этот фильм никогда не сработал бы без выдающейся Дафни Кин. Ко второй половине фильма все кардинально меняется, и она несет сюжет на себе, пока Логан болеет и поглощен неуверенностью в себе. И, разумеется, на ней держится последний кадр».
«Все сцены с Патриком Стюартом снимались в Луизиане. Но внешние виды убежища Логана снимали в Нью-Мексико несколькими месяцами позже. Так что все эти сцены мне пришлось снимать за несколько месяцев до того, как мы снимали сцены, происходящие снаружи».
«Ирокеза, голову которого отрезали, сыграл Кшиштоф Сошинский».
«Раскадровки Марка Вены (режиссер сначала неверно отметил художника. — Прим. ред.)».
«День подготовки к съемкам, когда Дафни выбрала себе солнечные очки».
«Сцена в лифте — первая, которую мы сняли во всем фильме».
«Диалог в сцене за ужином о том, что Чарльз — учитель, а Логан — нерадивый ученик, был сымпровизирован гениальными Хью Джекманом и Патриком Стюартом. В фильме, полном лишений и боли, мы чувствуем любовь между ними».
«Превиз псионической атаки в казино».
«Так как этот фильм стоил гораздо меньше других фильмов-тентполов, нам пришлось искать новые способы воссоздать визуальные эффекты. Создавая псионическую атаку, мы по большей части просто сильно трясли камеры, после чего использовали приложение, которое убирает тряску, чтобы осталось только размытое изображение».
«Думал, мне не разрешат оставить идею, что Чарльз случайно убил Людей Икс во время маразматического приступа. Мне показалось, что в их прошлом должна быть настоящая трагедия. Благодарен студии Fox за храбрость, а зрителям — за прием».».
«Дафни утром, посреди съемок, когда она в фильме впервые заговорила. Мы с Хью видели ее силу во время репетиций, но, помню, съемочная группа очень удивилась. В тот день мы поняли, что создаем нечто особенное».
В ответ на вопрос о костюме Росомахи: «Простите. Он его никогда его надевает. Мы даже не стали делать версию для фильма. Все в этом персонаже, как я это понимаю, не дало бы ему надеть подобную рекламирующую себя „униформу“. Уверен, следующая версия Росомахи примерит костюм».
«Думаю, идея фильма окончательно сформировалась, когда мы со Скоттом Фрэнком были в моем номере в отеле „ACE“ в Нью-Йорке и придумали, что комиксы о Людях Икс существуют в мире фильма как нечто преувеличенное, что Логан ненавидит».
«В какой-то степени это отражает мое отношение к супергеройским фильмам. Я обожаю их мифическую составляющую. Это поучительные истории нашего времени. Но я ненавижу, насколько часто они подтверждают мысль, что бог нас спасет. Что мы, смертные, не несем ответственности за свои жизни».
«Я попытался снять фильм, который поставил бы нас на место богов. Уязвимых богов. Чтобы мы могли почувствовать, как они разочаровались в нас. И их усталость. Этот фильм для меня бесспорно политический. Он о времени, когда мы скрываемся за культурой потребления, отвлекаем себя фантазиями, пока реальный мир горит вокруг нас».
«В конечном счете я понял, что величайшая дань уважения, которую мы можем предложить великому персонажу, созданному великим актером, — это возможность оставить этот мир в момент любви и нежности после более чем 200 лет боли».
«Это не „киношные слезы“. Дафни была в этой сцене с Хью. Полностью».
«Спасибо всем, кто смотрел. А также моей команде, Энтони Диксону и Блейку Саймону. Фильм стал для меня отличным опытом. Да, тентпол, но творение веры и любви среди друзей. Будьте добры друг к другу. Будьте здоровы. Носите маски, но не закрывайте глаза».
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