Российские сценаристы разобрали пилот «Клана Сопрано» в новом подкасте о кино и сериалах

Роман Кантор, Николай Куликов и Константин Майер, три востребованных и опытных сценариста, объединились для создания нового проекта — подкаста «Поэпизодный клан». Авторы планируют рассказывать об устройстве киноиндустрии, рассуждать о разнице между написанием фильмов и сериалов, обсуждать российский кинобизнес. Первый выпуск, посвященный пилотному эпизоду «Клана Сопрано», уже доступен для прослушивания.

«Три сценариста — Роман Кантор, Николай Куликов и Константин Майер — говорят и шутят о кино, — говорится в описании подкаста. — Как устроен пилот „Клана Сопрано“? Откуда легче попасть в киноиндустрию — из КВН, рекламы или киношколы? Может ли „Брат“ быть сериалом? Какие приемы помогают придумывать блокбастеры?»

Авторы подкаста приложили руку к созданию самых разных проектов. Кантор написал сериал «Эпидемия» и комедию «Хороший мальчик». Куликов работал над такими картинами, как «Легенда № 17», «Экипаж» и «Движение вверх». На счету Майера сериалы «Толя-робот» и «Физрук».

За производство подкаста отвечает компания «Либо/Либо» при поддержке PREMIER Studios. Новые выпуски «Поэпизодного клана» будут выходить на основных подкаст-платформах каждый четверг.