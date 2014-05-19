Роспотребнадзор утвердил правила работы кинотеатров во время пандемии коронавируса

Министерство культуры и Роспотребнадзор подготовили рекомендации, регулирующие посещение и работу кинотеатров на фоне пандемии коронавируса. По словам главы ведомства Анны Попой, утвержденные правила призваны свести к минимуму риски заражения.

«Мы благодарны Роспотребнадзору за оперативное рассмотрение тех предложений, которые Минкультуры России подготовило совместно с ведущими кинотеатральными сетями, — отметила министр культуры Ольга Любимова. — Уверена, что подготовленные рекомендации помогут региональным властям и кинотеатрам определить свою готовность к возобновлению деятельности по демонстрации фильмов».

Согласно рекомендациям, кинотеатры теперь должны следить за температурой тела сотрудников, отстраняя тех, у кого она будет повышена. По возможности сотрудники должны работать удаленно. В противном случае требуется ограничить контакты между разными отделами. Под запрет попал прием пищи на рабочем месте.

Сотрудников кинотеатров требуется обеспечить средствами личной безопасности — масками и перчатками, которые будет необходимо менять каждые три часа. В кинотеатрах обязаны быть места обработки рук дезинфицирующими салфетками или антисептиком. При этом посетителям кинотеатров носить маски необязательно, хотя и рекомендуется.

Требуется также не забывать о социальном дистанцировании: сотрудники и посетители должны постоянно находиться в полутора метрах друг от друга. Это же касается и зрителей в зале, но не распространяется на членов одной семьи или людей, проживающих вместе.

Рекомендуется использование безналичных средств при оплате, в кафе и барах у посетителей всегда должна быть возможность бесконтактной оплаты.

Решения по возобновлению работы кинотеатров будут принимать главы регионов после консультаций с Роспотребнадзором и государственными санитарными врачами.

С полным текстом предписаний можно ознакомиться здесь.