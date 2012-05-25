Apple обошел Netflix и поддержит «Убийц цветочной луны» Мартина Скорсезе

Студия Paramount объединится с Apple для финансирования и производства новой картины Мартина Скорсезе — триллера «Убийцы цветочной луны». В проекте было заинтересовано несколько студий и стрим-сервисов, включая Netflix, но в конечном счете он достался Apple. В ближайшее время компании планируют окончательно завершить сделку, по условиям которой Paramount выпустит фильм в прокат, после чего он выйдет на стриминге Apple TV+.

Экранизация одноименной книги Дэвида Гранна «Убийцы полной луны» изначально была проектом Paramount. Однако студию испугал высокий бюджет картины, который варьируется в районе 180—200 млн долларов, и было принято решение искать дополнительную поддержку. Представители Скорсезе провели встречи с несколькими крупными голливудскими игроками, по результатам которых договоренность была достигнута с Apple.

Фильм расскажет о реальных событиях, произошедших в Оклахоме в начале XX века. Тогда на территории индейского племени осейджи была обнаружена нефть, в результате чего некоторые индейцы стали богатейшими людьми. Однако вскоре они начали погибать при подозрительных обстоятельствах.

В 1923 году, когда количество жертв превысило два десятка, дело перешло в руки Бюро расследований, которое в дальнейшем было переименовано в Федеральное бюро расследований, а убийства осейджей стали одним из первых дел ФБР. В 1924 году, когда организацию возглавил Дж. Эдгар Гувер, он послал в Осейдж ряд оперативников под прикрытием, включая коренного американца. Размах преступлений оказался гораздо шире, чем ожидали сотрудники ФБР.

Главные роли в фильме исполнят Леонардо ДиКаприо и Роберт Де Ниро. Предполагалось, что Скорсезе приступит к съемкам картины в марте 2020 года. Однако возможные проблемы с бюджетом и пандемия коронавируса внесли свои коррективы, и теперь сложно сказать, когда начнется производство проекта.

Дата премьеры «Убийц цветочной луны» пока не объявлена.

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Источник: Deadline