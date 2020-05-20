Руби Роуз поблагодарила коллег после ухода из сериала «Бэтвумен»

20 мая Руби Роуз объявила, что покидает сериал канала CW «Бэтвумен» и не вернется в главной роли во втором сезоне. Утверждалось, что это произошло из-за того, что актрисе очень тяжело дались съемки в проекте, что в итоге привело к проблемам на площадке и отказу от проекта. Теперь, спустя неделю, Роуз опубликовала в Instagram пост, в котором прокомментировала свой уход. Она не стала раскрывать причину, но лишь снова поблагодарила всех причастных к созданию «Бэтвумен».

«Спасибо всем, кто присоединился к этому путешествию, — написала Роуз. — Если буду упоминать всех, тут наберется 1000 отметок. Но спасибо актерскому составу, съемочной группе, продюсерам и студии. Это решение далось мне непросто, но те, кто знают, они знают. Хотелось бы признать все причастных и отметить, насколько важным этот проект был для телевидения и нашего сообщества. Я молчала, потому что на данный момент это мой выбор, но знайте, что я вас всех обожаю. Уверена, следующий сезон также будет невероятным (Убирает в шкаф маску и плащ.)».

Главная героиня «Бэтвумен» — Кэти Кейн, дочь владельца частной охранной компании, которую с позором выгнали из армии. Она возвращается в родной Готэм, лишенный защиты Бэтмена — Темный рыцарь пропал без следа три года назад. Пока в городе орудует жестокая банда, Кэти при поддержке гениального Люка Фокса вынуждена взять на себя защиту невинных и стать супергероиней.

В январе 2020-го, до завершения первого сезона, зеленый свет получил второй сезон проекта. Уход Роуз не повлияет на запланированное производство, и шоураннеры намерены в ближайшее время найти новую актрису на главную роль.