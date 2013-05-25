Казино, Эверест и женский волейбол: Что посмотреть на онлайн-кинофестивале «We Are One»

29 мая на YouTube стартует онлайн-кинофестиваль «We Are One: A Global Film Festival», который продлится до 7 июня. За это время платформа покажет игровые, документальные и короткометражные картины из программ фестивалей в Торонто, Венеции, Нью-Йорке, Сан-Себастьяне и других. Также зрители смогут увидеть VR-фильмы и эпизоды веб-сериалов.

«We Are One: A Global Film Festival» — одна из альтернатив смотрам, которые отменили или перенесли из-за коронавируса, включая Каннский. Любой желающий сможет не только посмотреть кино, но и сделать пожертвование Всемирной организации здравоохранения на борьбу с COVID-19.

Кроме того, организаторы покажут архивные обсуждения фильмов с Фрэнсисом Фордом Копполой, Стивеном Содербергом, Гильермо дель Торо и другими режиссерами, а также проведут онлайн-дискуссии.

Мы ознакомились с программой «We Are One» и выбрали 11 фильмов, которым стоит уделить внимание.

«Рудбой»

Документальный фильм прослеживает историю лондонского лейбла Trojan Records, основанного в 1968 году. Его продюсеры познакомили британскую публику с музыкой Ямайки вроде реггей и ска, и с тех пор эти жанры неразрывно связаны с мировой культурой. Тексты песен, изданных Trojan Records, обращались к темам толерантности и мультикультурализма, а среди их почитателей были, например, так называемые троян-скинхеды, не признававшие расовых предрассудков. Док Николаса Джека Дэвиса смонтирован из архивной хроники и интервью с ключевыми фигурами лейбла и подробно рассказывает о взлете и падении компании, повлиявшей на такие панк-группы, как The Clash и Big Audio Dynamite.

29 мая, 22:30, Лондонский кинофестиваль

«Шираз»

Черно-белая картина Франца Остена, вышедшая в 1929 году и отреставрированная в 2017-м стараниями Британского киноинститута. Сказочный фильм вдохновлен историей создания знаменитого мавзолея-мечети Тадж-Махал, однако все события в нем вымышленные. В центре повествования — история архитектора Шираза, влюбленного в девушку королевского происхождения, Селиму. Когда ее похищают и продают императору Шах Джахану, Шираз пытается освободить возлюбленную, но попадает в плен. Селима спасает его, выйдя замуж за правителя, а уже после ее смерти в 1629 году Шах Джахан строит в ее память монумент по чертежам уже состарившегося Шираза.

2 июня, 19:15, Лондонский кинофестиваль

«Мэри счастлива, Мэри счастлива»

У тайской драмеди любопытная предыстория: чтобы как можно точнее изобразить пубертатный возраст, режиссер Навапол Тамронграттанарит («Умри завтра») взял за основу 410 постов анонимного аккаунта в Twitter. На выходе получилась картина о взрослении с налетом черного юмора. Она рассказывает о старшекласснице Мэри, чьи представления о любви и дружбе постепенно меняются. Также девушка видит причудливые сны, а свои мысли транслирует в главное прибежище современной молодежи — соцсети.

3 июня, 21:20, Венецианский кинофестиваль

«Красивые вещи»

Документальный фильм об одержимости общества чрезмерным потреблением. «Красивые вещи» состоят из четырех глав: «Нефть», «Груз», «Мера» и «Пепел». В каждой из них авторы воспроизводят цикл, через который проходят разные предметы — от создания и транспортировки до коммерциализации и уничтожения. Среди героев картины — специалист по техобслуживанию, который присматривает за шахтой для отходов, и главный инженер грузового корабля. Они винтики в системе промышленного производства, из которого вырастает консьюмеризм.

Одним из режиссеров «Красивых вещей» выступил Джорджо Ферреро, композитор и художник, причастный к десяткам спектаклей и арт-инсталляций. Так что его документалка не только актуальное, но и безумно красивое кино.

4 июня, 01:25, Венецианский кинофестиваль

«Гнев тишины»

Третий фильм в карьере китайского режиссера Синь Юйкуня, автора драм «Гроб в горах» и «Расстояние». Немой шахтер Чжан Баоминь несколько лет назад ушел из родной деревни от жены и больного сына, но теперь вынужден вернуться, поскольку его сын пропал. След похищенного мальчика приводит его к земельному магнату, который высасывает из деревни все ресурсы ради личной выгоды и терроризирует местных жителей. Постепенно Баоминь выходит на тропу войны с мафией. Мститель-одиночка в исполнении Сун Яна становится голосом беззащитных, а его история — высказыванием о классовом неравенстве в современном Китае.

4 июня, 14:30, Международный кинофестиваль в Макао

«Эпос Эвереста»



В 1924 году альпинист Джордж Мэллори решил в третий раз покорить Эверест. В этой экспедиции его сопровождал напарник Эндрю Ирвин, которому на тот момент было 22 года. Восхождение оказалось фатальным: авантюристы погибли на северо-восточном склоне самой высокой точки Земли. Спустя почти век об этой истории вновь заговорили, но уже в контексте кино. Дело в том, что все путешествие Ирвина и Мэллори, вплоть до их исчезновения, снимал на пленку геолог и оператор Джон Ноэль, и в 2013 году Британский киноинститут восстановил эти кадры и выпустил полуторачасовой фильм в прокат.



«Эпос Эвереста» не только документ эпохи, но и леденящее душу кино о том, насколько беззащитен человек перед лицом природной стихии.

5 июня, 00:00, Лондонский кинофестиваль

«Двойные следы»

По легенде, где-то в Африке есть военный бункер, на стенах которого французский художник Франсуа Огье оставил несколько гениальных рисунков, а затем сделал так, чтобы это место никогда не нашли. Спустя несколько десятков лет уже другой художник, Мигель Барсело, отправляется в путешествие, чтобы найти наследие, оставленное Огье. По пути он встречает самых разных людей, включая представителей коренных племен. Кто-то из героев, мелькающих в кадре (от банды байкеров до таинственных гадалок), одержим тем же, чем и Барсело, а кого-то волнуют вопросы другого, философского толка.

Картина Исаки Лакуэсты осталась почти не замеченной зрителем, хотя в 2011 году получила главный приз Фестиваля в Сан-Себастьяне — «Золотую раковину». Посмотревшие считают, что у режиссера вышло необычное рассуждение о значении искусства в жизни человека.

5 июня, 17:15, Кинофестиваль в Сан-Себастьяне

«Город под названием Макао»

Драма Ли Шаохун повествует о мире игорного бизнеса Макао и его неслыханном взлете после перехода района в состав КНР. Главная героиня — сотрудница казино Мэй Сяо О, которая обслуживает VIP-клиентов, выдавая им щедрые кредиты. Однажды она влюбляется в скульптора Ши Цилана и приглашает его в одно из игорных заведений. И в этот момент дела Сяо О идут наперекосяк: у ее подопечного возникает зависимость от покера, а его долг непомерно растет.

6 июня, 14:04, Международный кинофестиваль в Макао

«Таинственный путь»

Австралийский триллер повествует о детективе Джее Своне, который возвращается в родную глубинку, чтобы расследовать убийство молодой девушки. По прибытии он понимает, что ждать помощи от местной полиции нет смысла, и начинает искать преступников в одиночку. Вскоре герой узнает, что убитая была связана с его дочерью, а грязная история постепенно обрастает новыми жертвами.

Картину поставил Иван Сен, в 2002 году получивший приз Берлинского фестиваля за лучший дебют («Под облаками»), а одну из ролей в ней исполнил Хьюго Уивинг.

7 июня, 16:05, Кинофестиваль в Сиднее

«Атлантика»

Режиссерский дебют Мати Диоп посвящен опасностям нелегальной эмиграции. Режиссер обращается к острой теме на примере трех друзей, которые решают покинуть Сенегал в поисках лучшей жизни. Короткометражка вышла в 2009 году и не удостоилась большого внимания, но спустя 10 лет Диоп выпустила на ее основе одноименный полнометражный фильм, получивший Гран-при в Каннах (мы рассказывали о нем здесь).

7 июня, 19:55, Кинофестиваль в Нью-Йорке

«Железный молот»

Лан Пин — знаковая фигура в истории мирового волейбола. Ее увлечение спортом началось в 1973 году в Пекинской рабочей гимназии, и уже в 1978-м 18-летняя девушка вошла в национальную сборную, в составе которой стала чемпионкой Азии. Но на этом ее триумф не закончился. В последующие десятилетия Лин стала первой спортсменкой в истории волейбола, победившей на Олимпийских играх в качестве игрока (1984) и в качестве тренера (2016). Документалка «Железный молот», снятая актрисой Джоан Чэнь, знакомит зрителя с жизнью талантливой спортсменки и рассказывает, как ее успех расширил возможности женщин на волейбольной арене.

8 июня, 00:30, Кинофестиваль «We Are One»