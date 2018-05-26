Промо второго сезона «Пацанов»: Антисупергерои в своем стиле

В Twitter-аккаунте сериала «Пацаны» опубликован промокадр второго сезона проекта. На нем главные герои в исполнении Джека Куэйда, Карла Урбана, Ласа Алонсо, Карен Фукухары, Томера Капона и Нэйтана Митчелла показывают в камеру средний палец на фоне постера с Хоумлендером и другими супергероями.

«Пацаны» — сериал стрим-сервиса Amazon, основанный на одноименном комиксе. Действие разворачивается в мире, где супергерои — часть огромной корпоративной машины. Они продолжают спасать людей, но их больше волнуют сделки с рекламодателями, сборы своих фильмов и рост акций. Они настоящие звезды, ожившие боги, но за идеальным фасадом скрывается гораздо более мрачный мир наркотиков и секса, а большинство героев в жизни не самые приятные люди. Бывший агент ЦРУ Билли Бутчер намерен показать миру реальных супергероев и собирает для этого собственную команду.

Сюжет второго сезона «Пацанов» не раскрывается. В финале первого сезона Билли Бутчер выяснил, что его жена Бекка, за смерть которой он пытался отомстить супергероям, на самом деле жива и втайне воспитывает сына Хоумлендера. Это наверняка скажется на сюжете второго сезона и навсегда изменит мир Бутчера. Повлияет ли это на миссию бывшего оперативника ЦРУ — вопрос открытый.

Премьера второго сезона ожидается в 2020 году, но точная дата релиза пока не сообщается.

О других необычных супергеройских проектах КиноПоиск рассказывал в материале «Лига независимости: 10 супергеройских сериалов за пределами Marvel и DС».