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Генри Кавилл может вернуться в роли Супермена. Но не в сиквеле «Человека из стали»

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Студия Warner планирует вернуть на экраны Супермена в исполнении Генри Кавилла. Согласно информации Deadline, сейчас идут переговоры с актером относительно его появления в одном из будущих фильмов по комиксам DC.

При этом уточняется, что речь не идет о самостоятельном проекте с участием Кавилла, и студия пока не планирует запускать в производство продолжение «Человека из стали». Предполагается, что Кавилл вновь примерит красно-синее трико для одного из неснятых, находящихся в разработке фильмов DC, среди которых «Шазам 2», «Аквамен 2» и «Черный Адам» с Дуэйном Джонсоном.

В сентябре 2018 года стало известно, что между Warner и Кавиллом прошли неудачные переговоры, по итогам которых актер может оставить киновселенную DC и роль Супермена. Впоследствии, однако, появилась информация, что студия сохраняет хорошие отношения с актером, и речь не идет о готовящейся замене Кавилла на другого актера.

В 2019-м Кавилл заявил, что сам хотел бы вернуться к персонажу. «Плащ висит в шкафу. Он все еще у меня, я не отказался от роли. Мне еще есть что дать Супермену», — признался актер.

В 2021 году зрители смогут вновь увидеть Кавилла в роли Супермена в «Лиге справедливости Зака Снайдера», которая выйдет на стриминге HBO Max.

Источник: Deadline

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