Посетителей российских кинотеатров обяжут носить маски и перчатки после карантина

Министерство культуры РФ поделилось информацией об открытии российских кинотеатров. Возобновление работы после карантина будет проходить поэтапно, а все ключевые решения будут принимать региональные власти после консультаций с Роспотребнадзором. Точные даты открытия пока не объявлены.

После карантина зрителей обяжут соблюдать меры безопасности. В частности, речь идет о защитных масках, перчатках, измерении температуры тела перед сеансом и антисептиках. Также посетители будут соблюдать дистанцию друг от друга.

Кроме того, Минкульт поддерживает развитие в России новых форматов, включая автомобильные кинотеатры. Для этого министерство, Роспотребнадзор и власти регионов должны составить санитарно-эпидемиологические требования, необходимые для запуска автокинотеатров.

Ранее стало известно, что сеть «Каро» намерена открыть около шести автокинотеатров в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

Недавно проект Фонда кино «Кинозритель» провел опрос, 32% респондентов которого заявили, что готовы вернуться в кинотеатры после снятия карантина. Наибольшее желание выразили собеседники в возрасте от 18 до 24 лет. Опрос также показал, что после изоляции зрителей интересуют в первую очередь крупные семейные проекты и блокбастеры.

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Источник: СТОПКОРОНАВИРУС.РФ