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Находка дня: Эдвард из «Сумерек» слушает «Сплин» и Валерия Меладзе

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Twitter-аккаунт «Эдвард слушает» задается вопросом, какую именно музыку предпочитает Эдвард Каллен из «Сумерек». Ответ нашелся в сцене из фильма, в которой Белла приходит в гости к Эдварду и начинает исследовать его музыкальную коллекцию. Поверх оригинального звука наложены разные композиции, в результате чего из динамиков звучат как Алла Пугачева и Катя Лель, так и группы «Жуки» и «Гражданская оборона».

С остальными вариантами того, что слушает Эдвард, можно ознакомиться в Twitter.

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