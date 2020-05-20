КиноПоиск

Десятый сезон «Американской истории ужасов» перенесли на 2021 год

Обсудить0

Антология «Американская история ужасов» не вернется на экраны в 2020-м: канал FX выпустит десятый сезон проекта в 2021 году. Об этом сообщил глава FX Джон Ландграф, который также подтвердил, что зеленый свет получил спин-офф сериала — «Американские истории ужасов».

Перенос связан в первую очередь с пандемией коронавируса, из-за которой производство было заморожено повсеместно. Кроме «Американской истории ужасов», из-за этого пострадали и другие сериалы FX, среди которых продолжение «Фарго», экранизация комикса «Y. Последний мужчина» и новый сезон мультсериала «Арчер». Все проекты также должны были выйти в этом году, и теперь неизвестно, успеют ли сериалы увидеть свет в назначенный срок.

«Американская история ужасов» — сериал-антология, основанный на различных хоррор-историях, от дома с привидениями и шабаша ведьм до клоуна-убийцы и вампиров. Девятый сезон был построен по принципу слэшеров 1980-х, а действие разворачивалось в летнем лагере.

Тема и точная дата релиза нового сезона «Американской истории ужасов» не раскрываются. В продолжении снимутся Маколей Калкин, Кэти Бейтс, Сара Полсон, Эван Питерс, Лесли Эрин Гроссман, Билли Лурд, Адина Портер, Лили Рэйб, Анджелика Росс и Финн Уиттрок.

Девятый сезон «Американской истории ужасов» прямо сейчас доступен для просмотра по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

Источник: THR

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Законы Мёрфи. Как создатель «Американской истории...» и «Голливуда» стал королем барокко
Портрет героя

Законы Мёрфи. Как создатель «Американской истории...» и «Голливуда» стал королем барокко

20 мая3
Звезды «Благих знамений» Дэвид Теннант и Майкл Шин снимутся в сериале об актерах в изоляции

Звезды «Благих знамений» Дэвид Теннант и Майкл Шин снимутся в сериале об актерах в изоляции

22 мая3
Над сериалом «Нормальные люди» работал координатор интимных сцен. Для чего он нужен?

Над сериалом «Нормальные люди» работал координатор интимных сцен. Для чего он нужен?

22 мая7
Сериал КиноПоиск HD «Проект «Анна Николаевна» выйдет летом на телеканале ТНТ
КиноПоиск HD

Сериал КиноПоиск HD «Проект «Анна Николаевна» выйдет летом на телеканале ТНТ

Вчера5

Главное сегодня

В предыдущих сериях

Подкаст«Нормальные люди»: Нежная драма о взрослении и первой любви

Вчера0
«Нормальные люди»: Нежная драма о взрослении и первой любви
«Майор Гром: Чумной Доктор»: Премьера трейлера

«Майор Гром: Чумной Доктор»: Премьера трейлера

Вчера46
Теория дня: «Довод» Кристофера Нолана — тайный сиквел «Начала»
Бюро находок

Теория дня: «Довод» Кристофера Нолана — тайный сиквел «Начала»

Вчера17
Посетителей российских кинотеатров обяжут носить маски и перчатки после карантина

Посетителей российских кинотеатров обяжут носить маски и перчатки после карантина

Вчера12
Находка дня: Эдвард из «Сумерек» слушает «Сплин» и Валерия Меладзе
Бюро находок

Находка дня: Эдвард из «Сумерек» слушает «Сплин» и Валерия Меладзе

Вчера2
Тимур Бекмамбетов предрек закат Netflix и бум кинопроизводства в 2022 году

Тимур Бекмамбетов предрек закат Netflix и бум кинопроизводства в 2022 году

Вчера9
Десятый сезон «Американской истории ужасов» перенесли на 2021 год

Десятый сезон «Американской истории ужасов» перенесли на 2021 год

Вчера1
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт