Десятый сезон «Американской истории ужасов» перенесли на 2021 год

Антология «Американская история ужасов» не вернется на экраны в 2020-м: канал FX выпустит десятый сезон проекта в 2021 году. Об этом сообщил глава FX Джон Ландграф, который также подтвердил, что зеленый свет получил спин-офф сериала — «Американские истории ужасов».

Перенос связан в первую очередь с пандемией коронавируса, из-за которой производство было заморожено повсеместно. Кроме «Американской истории ужасов», из-за этого пострадали и другие сериалы FX, среди которых продолжение «Фарго», экранизация комикса «Y. Последний мужчина» и новый сезон мультсериала «Арчер». Все проекты также должны были выйти в этом году, и теперь неизвестно, успеют ли сериалы увидеть свет в назначенный срок.

«Американская история ужасов» — сериал-антология, основанный на различных хоррор-историях, от дома с привидениями и шабаша ведьм до клоуна-убийцы и вампиров. Девятый сезон был построен по принципу слэшеров 1980-х, а действие разворачивалось в летнем лагере.

Тема и точная дата релиза нового сезона «Американской истории ужасов» не раскрываются. В продолжении снимутся Маколей Калкин, Кэти Бейтс, Сара Полсон, Эван Питерс, Лесли Эрин Гроссман, Билли Лурд, Адина Портер, Лили Рэйб, Анджелика Росс и Финн Уиттрок.

Девятый сезон «Американской истории ужасов» прямо сейчас доступен для просмотра по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

Источник: THR