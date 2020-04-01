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Сериал КиноПоиск HD «Проект «Анна Николаевна» выйдет летом на телеканале ТНТ

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В июне 2020-го на телеканале ТНТ состоится телевизионная премьера сериала «Проект «Анна Николаевна» — народной сай-фай-комедии, созданной продюсерской компанией «Среда» Александра Цекало и КиноПоиск HD. Креативный директор ТНТ Гавриил Гордеев уверен, что «Проект „Анна Николаевна“» понравится зрителям телеканала, потому что это актуальная, а главное, смешная история.

«„Проект „Анна Николаевна“ — это классный продукт, который соответствует качеству лучших комедийных сериалов ТНТ, — говорит Гордеев. — Главную роль в нем сыграла Зоя Бербер, она очень круто справилась с образом такой героини. На российском телевидении наконец-то появится свой робокоп, а точнее, робокопка! Я с удовольствием буду смотреть этот сериал и надеюсь, что зрителям он тоже понравится, потому что это актуальная, а главное, смешная история».

Главная героиня сериала — Анна Николаевна (Зоя Бербер), высокотехнологичный андроид, новейшая разработка российских ученых, разнообразные способности которой решено протестировать в полевых условиях. Создатели отправляют ее в провинциальное отделение МВД, где ей предстоит демонстрировать свои потрясающие навыки и учиться человеческому поведению в образе дочери замминистра. Новая сотрудница вызывает интерес у всего отделения и быстро располагает к себе коллег необычным сочетанием высокого профессионализма и жизнерадостной непосредственности.

Первый сезон «Проект «Анна Николаевна» выходил онлайн только на КиноПоиск HD c 26 марта по 26 апреля 2020 года. На данный момент он находится в топ-3 самых популярных фильмов и сериалов в подписке онлайн-кинотеатра. Рейтинг сериала на КиноПоиске — 7,8. Всего у комедии более 50 000 оценок.

«„Проект „Анна Николаевна“ — очередной успешный эксперимент „Среды“ и КиноПоиск HD, — говорит генеральный продюсер сериала Александр Цекало. — Это первый наш сериал, который выйдет на телеканале ТНТ. Для нас большая радость показать проект в прайм-тайме главного развлекательного телеканала страны. И мы уверены, что не разочаруем зрителей и руководство телеканала».

Сейчас в работе находится второй сезон популярного сериала. Дмитрий Лемешев и авторы первого сезона напишут сценарий продолжения, а Дмитрий Нелидов вновь выступит креативным продюсером проекта. Действие второго сезона перенесется в Москву, но не все герои первого сезона вернутся в продолжении.

«Создание качественных сериалов для платформ еще недавно было новым явлением, а сегодня стало частью нашей реальности. Стриминговые сервисы показывают контент, о котором говорят все, и задают тренды, — отметила Ольга Филипук, директор по контенту КиноПоиск HD. — Пример успешного платформенного проекта, полюбившегося зрителям, — сериал „Проект „Анна Николаевна“. В течение нескольких недель сериал, созданный специально для КиноПоиск HD, возглавлял топ самых популярных сериалов в подписке. Успешные проекты востребованы во всем мире и привлекают внимание других участников медиарынка. В результате коллаборации с ТНТ зрители канала смогут увидеть сериал уже в июне».

Точная дата выхода «Проект «Анна Николаевна» на телеканале ТНТ будет сообщена позже.

Съемки второго сезона стартуют в этом году, а сам сериал планирует вернуться на экраны в 2021-м.

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