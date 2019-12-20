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В сиквеле «Аватара» герои отправятся исследовать неизвестные уголки Пандоры

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В беседе с новозеландским изданием RNZ продюсер франшизы «Аватар» Джон Ландау рассказал несколько деталей о сюжете продолжения. Он раскрыл, что центральной темой нового фильма станет семья, а зрители увидят самые разные уголки планеты Пандора, которые посетят герои Сэма Уортингтона и Зои Салданы.

«Это история о семье Салли, о том, как ее сохранить, — говорит Ландау. — В этом фильме у Джейка и Нейтири есть семья, и они вынуждены оставить свой дом, отправиться исследовать разные регионы Пандоры и провести некоторое время на воде, в ней и вокруг нее».

«Я постоянно думаю, почему люди сейчас, как никогда раньше, заинтересованы в развлечении? — продолжает продюсер. — Мне кажется, это попытка сбежать от реального мира, от разных жизненных проблем. Думаю, с „Аватаром“ у нас есть шанс дать людям возможность сбежать в невероятный мир, населенный невероятными персонажами, за которыми они будут наблюдать. Питер Джексон смог сделать так с „Властелином колец“, и это же намерены сделать мы».

Съемки сиквелов «Аватара» в Новой Зеландии должны были начаться в апреле, но в итоге были отложены в связи с пандемией коронавируса. Ранее новозеландское правительство объявило, что намерено снять ряд ограничений, в результате чего в стране планируется возобновить несколько кинопроизводств, включая продолжение «Аватара» и сериал «Властелин колец».

«Благодаря действиям вашего правительства и тому, насколько ответственно люди отнеслись к сдерживанию вируса, мы чувствуем себя спокойно, — отметил Ландау. — Мы уверены, что возвращаемся в самое безопасное место на земле, что возможно благодаря людям, с которыми мы работали. Нам кажется, что у нас есть чрезвычайно продуманный, детальный и подробный план обеспечения безопасности, который позволит сохранить людей в безопасности в это беспрецедентное время».

Релиз «Аватара 2» ожидается в кинотеатрах 16 декабря 2021 года.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Источник: RNZ

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