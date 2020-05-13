КиноПоиск

Постановщик «Доктора Стрэнджа» снимет продолжение «Лабиринта»

Обсудить0

Скотт Дерриксон («Шесть демонов Эмили Роуз», «Доктор Стрэндж») займет режиссерское кресло продолжения фильма 1986 года «Лабиринт», сообщает Deadline. Мэгги Левин («Навстречу тьме») напишет сценарий сиквела. Продюсерами ленты выступят Лиза Хенсон и Николь Браун.

Картина Джима Хенсона рассказывала о девочке Саре (Дженнифер Коннелли), младшего брата которой похитил король гоблинов Джарет (Дэвид Боуи). Чтобы попасть в замок похитителя и спасти брата, Сара должна пройти зачарованный лабиринт, полный чудищ, хитрых ловушек и головоломок. Встречая на своем пути сонмы невиданных созданий и разгадывая странные загадки, Сара храбро углубляется в таинственный мир лабиринта, шаг за шагом приближаясь к твердыне короля Джарета.

Лента провалилась в прокате, собрав 12,9 млн долларов при бюджете в 25 млн долларов. Она, однако, быстро стала культовой и пользуется популярностью спустя три десятилетия.

Подробности сюжета продолжения не раскрываются. Известно лишь, что проект не будет ремейком «Лабиринта», а расширит оригинальную историю. Предполагается, что в ней не появится король гоблинов в исполнении Боуи, скончавшегося в январе 2016 года.

Впервые информация о том, что студия TriStar заключила соглашение с компанией Джима Хенсона на производство новой версии «Лабиринта», появилась в январе 2016 года. Тогда утверждалось, что над сценарием продолжения работает Николь Перлман. Впоследствии она уточнила, что ее действительно просили придумать кое-какие идеи для будущей картины, но полностью в процесс разработки она не была вовлечена.

Источник: Deadline

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Режиссер «Грани будущего» поставит боевик с Томом Крузом в космосе

Режиссер «Грани будущего» поставит боевик с Томом Крузом в космосе

Вчера6
Трейлер «Довода»: Новая холодная война в фильме Кристофера Нолана

Трейлер «Довода»: Новая холодная война в фильме Кристофера Нолана

22 мая44
Режиссеры «Мачо и ботана» снимут космический триллер с Райаном Гослингом

Режиссеры «Мачо и ботана» снимут космический триллер с Райаном Гослингом

16 мая0
Том Харди помог Джошу Транку смириться с провалом «Фантастической четверки»

Том Харди помог Джошу Транку смириться с провалом «Фантастической четверки»

13 мая7

Главное сегодня

В предыдущих сериях

Подкаст«Нормальные люди»: Нежная драма о взрослении и первой любви

Вчера0
«Нормальные люди»: Нежная драма о взрослении и первой любви
«Майор Гром: Чумной Доктор»: Премьера трейлера

«Майор Гром: Чумной Доктор»: Премьера трейлера

Вчера46
Теория дня: «Довод» Кристофера Нолана — тайный сиквел «Начала»
Бюро находок

Теория дня: «Довод» Кристофера Нолана — тайный сиквел «Начала»

Вчера17
Посетителей российских кинотеатров обяжут носить маски и перчатки после карантина

Посетителей российских кинотеатров обяжут носить маски и перчатки после карантина

Вчера12
Находка дня: Эдвард из «Сумерек» слушает «Сплин» и Валерия Меладзе
Бюро находок

Находка дня: Эдвард из «Сумерек» слушает «Сплин» и Валерия Меладзе

Вчера2
Тимур Бекмамбетов предрек закат Netflix и бум кинопроизводства в 2022 году

Тимур Бекмамбетов предрек закат Netflix и бум кинопроизводства в 2022 году

Вчера9
Десятый сезон «Американской истории ужасов» перенесли на 2021 год

Десятый сезон «Американской истории ужасов» перенесли на 2021 год

Вчера1
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт