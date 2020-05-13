Постановщик «Доктора Стрэнджа» снимет продолжение «Лабиринта»

Скотт Дерриксон («Шесть демонов Эмили Роуз», «Доктор Стрэндж») займет режиссерское кресло продолжения фильма 1986 года «Лабиринт», сообщает Deadline. Мэгги Левин («Навстречу тьме») напишет сценарий сиквела. Продюсерами ленты выступят Лиза Хенсон и Николь Браун.

Картина Джима Хенсона рассказывала о девочке Саре (Дженнифер Коннелли), младшего брата которой похитил король гоблинов Джарет (Дэвид Боуи). Чтобы попасть в замок похитителя и спасти брата, Сара должна пройти зачарованный лабиринт, полный чудищ, хитрых ловушек и головоломок. Встречая на своем пути сонмы невиданных созданий и разгадывая странные загадки, Сара храбро углубляется в таинственный мир лабиринта, шаг за шагом приближаясь к твердыне короля Джарета.

Лента провалилась в прокате, собрав 12,9 млн долларов при бюджете в 25 млн долларов. Она, однако, быстро стала культовой и пользуется популярностью спустя три десятилетия.

Подробности сюжета продолжения не раскрываются. Известно лишь, что проект не будет ремейком «Лабиринта», а расширит оригинальную историю. Предполагается, что в ней не появится король гоблинов в исполнении Боуи, скончавшегося в январе 2016 года.

Впервые информация о том, что студия TriStar заключила соглашение с компанией Джима Хенсона на производство новой версии «Лабиринта», появилась в январе 2016 года. Тогда утверждалось, что над сценарием продолжения работает Николь Перлман. Впоследствии она уточнила, что ее действительно просили придумать кое-какие идеи для будущей картины, но полностью в процесс разработки она не была вовлечена.

Источник: Deadline