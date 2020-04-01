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Триллер Эдгара Райта «Прошлой ночью в Сохо» отложен до 2021 года

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Эдгар Райт объявил, что релиз его триллера «Прошлой ночью в Сохо» перенесен на полгода. Фильм выйдет в прокат 23 апреля 2021 года вместо 25 сентября 2020-го.

Режиссер объяснил задержку тем, что не успевает закончить работу из-за вспышки коронавируса. Также он поделился новым кадром:

Действие фильма развернется в Сохо — одном из самых оживленных и престижных районов Лондона, а главной героиней (ее играет Аня Тейлор-Джой) станет девушка, увлеченная дизайном одежды. Необъяснимым образом она перемещается в 1960-е годы, где встречает своего кумира-музыканта. Вскоре ее пребывание в прошлом приводит к мрачным последствиям. 

В картине также сыграли Томасин МакКензиМэтт СмитМайкл АджаоСюннёве КарлсенДайана РиггТеренс Стэмп и Рита Ташингэм

По словам Райта, во время работы он вдохновлялся картинами «А теперь не смотри» Николаса Роуга и «Отвращение» Романа Поланского.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Источник: Twitter

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В главных ролях:Ян Цапник, Ольга Сутулова, Нелли Уварова, Сергей Епишев, Анна Шепелева
Режиссер:Роман Волобуев
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