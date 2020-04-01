Триллер Эдгара Райта «Прошлой ночью в Сохо» отложен до 2021 года

Эдгар Райт объявил, что релиз его триллера «Прошлой ночью в Сохо» перенесен на полгода. Фильм выйдет в прокат 23 апреля 2021 года вместо 25 сентября 2020-го.

Режиссер объяснил задержку тем, что не успевает закончить работу из-за вспышки коронавируса. Также он поделился новым кадром:

Действие фильма развернется в Сохо — одном из самых оживленных и престижных районов Лондона, а главной героиней (ее играет Аня Тейлор-Джой) станет девушка, увлеченная дизайном одежды. Необъяснимым образом она перемещается в 1960-е годы, где встречает своего кумира-музыканта. Вскоре ее пребывание в прошлом приводит к мрачным последствиям.

В картине также сыграли Томасин МакКензи, Мэтт Смит, Майкл Аджао, Сюннёве Карлсен, Дайана Ригг, Теренс Стэмп и Рита Ташингэм.

По словам Райта, во время работы он вдохновлялся картинами «А теперь не смотри» Николаса Роуга и «Отвращение» Романа Поланского.

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Источник: Twitter