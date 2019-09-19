Опрос: 32% россиян готовы вернуться в кинотеатры после карантина

Социологический проект Фонда кино «Кинозритель» провел опрос среди россиян и выяснил, чем они планируют заняться после снятия режима изоляции. На четвертой позиции после посещения салонов красоты, прогулок по городу и встреч с друзьями оказался поход в кинотеатры — этот вариант выбрали 32% респондентов. Наибольшее желание попасть в кино выразили опрошенные в возрасте от 18 до 24 лет.

Опрос также показал, что после карантина зрителей интересуют в первую очередь крупные семейные проекты и блокбастеры. Они рассчитывают получить положительные эмоции и отвлечься от происходящего в мире. В этом случае жанр просматриваемого, по мнению респондентов, практически не имеет значения.

При этом 24% опрошенных намерены при посещении кинотеатров придерживаться новых санитарных норм. Особенное внимание этому уделили в Москве (28%).

В связи с пандемией коронавируса многие кинотеатры оказались закрыты, но теперь по прошествии нескольких месяцев они готовятся возобновить работу. В скором времени министерство культуры планирует представить свод правил, касающихся проведения кинопоказов в новых условиях. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказала министр культуры Ольга Любимова:

«В любом случае процесс выхода будет поэтапным и с обязательным соблюдением мер санитарной безопасности (дистанция, маски, перчатки, антисептики, измерение температуры тела и тому подобное), с учетом рекомендаций Роспотребнадзора, которые наши специалисты создают совместно с представителями отрасли. О результатах этой работы мы сообщим уже на этой неделе».

Вместе с тем в Санкт-Петербурге в ближайшее время могут разрешить проведение съемок. На официальном сайте администрации города появилась информация о «получении положительного заключения Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу о возобновлении проведения кино- и видеосъемок».

Производство будет разрешено для съемочных групп, в которые входит не больше 50 человек. Все участники съемочного процесса будут обязаны придерживаться последних санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций Минкультуры.

Источники: Фонд кино, РИА «Новости», «Бюллетень кинопрокатчика»

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