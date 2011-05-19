КиноПоиск
Бюро находок

Находка дня: Амели в маске и другие кинопостеры по правилам социального дистанцирования

Обсудить0

Китайская киноиндустрия первой пострадала из-за пандемии коронавируса. В целях безопасности в КНР закрылось около 70 000 кинотеатров, а премьеры многих фильмов были отменены. Теперь кинотеатры готовятся возобновить работу и приглашают зрителей вернуться с помощью постеров из серии «Обратно в кино». На них герои фильмов «Амели», «Такси», «Ла-Ла Ленд» и других изображены соблюдающими новые санитарные нормы во время просмотра кино: они сидят в масках и на расстоянии друг от друга.

16 марта в китайском городском округе Урумчи начал работу кинотеатр «Золотая пальма», который стал одной из первых площадок, возобновивших работу после длительного карантина. Несмотря на большой выбор сеансов и специальную акцию, в день открытия «Золотую пальму» не посетил ни один из зрителей.

В связи с продолжающейся самоизоляцией мы продлеваем бесплатный доступ к онлайн-кинотеатру КиноПоиск HD до лета. Промокод LETOBLIZKO на 45 дней смогут активировать все пользователи, у которых пока нет активной подписки и у кого уже закончилось действие предыдущего промокода.

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
Все серии комедии абсурда о чиновнике, который хочет быть не как всеВсе серии комедии абсурда о чиновнике, который хочет быть не как все
В главных ролях:Ян Цапник, Ольга Сутулова, Нелли Уварова, Сергей Епишев, Анна Шепелева
Режиссер:Роман Волобуев
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

Видео дня: Александр Петров, фрукты и DeepFake в безумной рекламе
Бюро находок

Видео дня: Александр Петров, фрукты и DeepFake в безумной рекламе

Сегодня, 09:168
Флешмоб дня: В Twitter перерисовывают Сейлор Мун в разных стилях
Бюро находок

Флешмоб дня: В Twitter перерисовывают Сейлор Мун в разных стилях

20 мая4
Мем дня: Как 2020-й повлиял на планы людей. На примерах «Звездных войн» и «Реинкарнации»
Бюро находок

Мем дня: Как 2020-й повлиял на планы людей. На примерах «Звездных войн» и «Реинкарнации»

20 мая5
Находка дня: Тимоти Шаламе в произведениях мировой живописи
Бюро находок

Находка дня: Тимоти Шаламе в произведениях мировой живописи

19 мая11

Главное сегодня

КиноПоиск HD

«Стражи Галактики» и бывшая Рика: Разбор 9-й серии нового сезона «Рика и Морти»

Сегодня6
«Стражи Галактики» и бывшая Рика: Разбор 9-й серии нового сезона «Рика и Морти»
Триллер Эдгара Райта «Прошлой ночью в Сохо» отложен до 2021 года

Триллер Эдгара Райта «Прошлой ночью в Сохо» отложен до 2021 года

Сегодня, 19:254
Сериал «Сквозь снег»: Обстоятельный приквел антиутопии Пон Джун-хо
Сериалы

Сериал «Сквозь снег»: Обстоятельный приквел антиутопии Пон Джун-хо

Вчера7
Опрос: 32% россиян готовы вернуться в кинотеатры после карантина

Опрос: 32% россиян готовы вернуться в кинотеатры после карантина

Сегодня, 17:4317
Находка дня: Амели в маске и другие кинопостеры по правилам социального дистанцирования
Бюро находок

Находка дня: Амели в маске и другие кинопостеры по правилам социального дистанцирования

Сегодня, 14:542
Видео со съемок «Мстителей»: Том Хиддлстон тренируется драться с Капитаном Америка

Видео со съемок «Мстителей»: Том Хиддлстон тренируется драться с Капитаном Америка

Сегодня, 13:231
«В основном я Лосяш»: Политолог Екатерина Шульман анализирует «Смешариков»

«В основном я Лосяш»: Политолог Екатерина Шульман анализирует «Смешариков»

Сегодня, 11:344
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт