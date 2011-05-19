Находка дня: Амели в маске и другие кинопостеры по правилам социального дистанцирования

Китайская киноиндустрия первой пострадала из-за пандемии коронавируса. В целях безопасности в КНР закрылось около 70 000 кинотеатров, а премьеры многих фильмов были отменены. Теперь кинотеатры готовятся возобновить работу и приглашают зрителей вернуться с помощью постеров из серии «Обратно в кино». На них герои фильмов «Амели», «Такси», «Ла-Ла Ленд» и других изображены соблюдающими новые санитарные нормы во время просмотра кино: они сидят в масках и на расстоянии друг от друга.

16 марта в китайском городском округе Урумчи начал работу кинотеатр «Золотая пальма», который стал одной из первых площадок, возобновивших работу после длительного карантина. Несмотря на большой выбор сеансов и специальную акцию, в день открытия «Золотую пальму» не посетил ни один из зрителей.