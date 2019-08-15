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Видео со съемок «Мстителей»: Том Хиддлстон тренируется драться с Капитаном Америка

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Дублер Криса Эванса в фильмах Marvel и режиссер боевика «Тайлер Рейк» Сэм Харгрейв решил вспомнить, как в начале 2010-х проходила подготовка к съемкам в первых «Мстителях». Он вывесил в Instagram в видео, в котором он вместе с Томом Хиддлстоном отрабатывает драку между Локи и Кэпом.

«В этот день почти девять лет назад. Мы с Том Хиддлстоном репетируем нашу эпичную битву в первых „Мстителях“, — написал Харгрейв под видео. — Капитан Америка против Локи. Том, только посмотри, какими молодыми и шустрыми мы были».

«Мстители» стали одним из главных хитов 2012 года и доказали, что фильмы о команде супергероев пользуются популярностью у зрителей. Картина Джосса Уидона установила рекорд по сборам за первый день, а итоговая касса блокбастера составила 1,5 млрд долларов — это седьмой результат за всю историю кинематографа.

В ближайшем будущем Хиддлстон вернется в роли Локи в одноименном сериале Disney+, релиз которого запланирован на весну 2021 года.

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