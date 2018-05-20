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Вышел тизер третьего сезона сериала «Тьма». Проект вернется на экраны 27 июня

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Стрим-сервис Netflix представил первый тизер заключительного сезона сериала «Тьма» и объявил дату выхода продолжения — 27 июня 2020 года. Ролик третьего сезона обещает дать ответы на вопросы, появившиеся у зрителей после просмотра первых сезонов, и наконец разорвать петлю, в которой застряли жители немецкого городка.

«Тьма» — история четырех семей, живущих в немецком городе Винден, где периодически, раз в 33 года, исчезают дети. В 2019 году после самоубийства отца одного из героев в лесу пропадает очередной ребенок. В поисках ответов жители Виндена постепенно начинают распутывать паутину из измен и обмана, которая затрагивает три поколения местных жителей и связана с перемещением во времени.

Во втором сезоне действие во всех временных линиях перенеслось на год вперед. Йонас Канвальд пытается выжить в постапокалиптическом будущем, в 2019-м к Шарлотте Допплер приезжает новый напарник, который задает слишком много вопросов о том, что происходит в Виндене, в 1986 году умирающий Эгон Тидеманн разбирается с ошибками молодости, а в 1921-м появляется молодой человек, который потом станет известен как Ноа. Всех их связывает мистическая история родного городка.

Сюжет третьего сезона, разумеется, не раскрывается. На основе финала второго сезона «Тьмы» можно предположить, что героям придется столкнуться с последствиями конца света и узнать о существовании параллельных временных линий.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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В главных ролях:Ян Цапник, Ольга Сутулова, Нелли Уварова, Сергей Епишев, Анна Шепелева
Режиссер:Роман Волобуев
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