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Саймон Пегг хочет сыграть в «Мандалорце» классического персонажа «Звездных войн»

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В интервью Collider Саймон Пегг признался, что хотел бы стать частью сериала Disney+ «Мандалорец» и вернуться к роли охотника за головами Денгара, которого он озвучил в мультсериале «Звездные войны: Войны клонов». По словам актера, если создатели «Мандалорца» заинтересованы, он не против исполнить эту роль в игровом проекте.

«Я это несколько раз упоминал, но, безусловно, если Тайка и Фавро решат ввести Денгара в „Мандалорца“, то у меня есть опыт в этом плане, я играл его в „Star Wars: Battlefront“ и „Войнах клонов“, — говорит Пегг. — Я слышал, они взяли Кэти Сакхофф на роль персонажа, которого не было в фильмах, но она играла его в разных проектах по „Звездным войнам“».

Наемник Денгар дебютировал на экране в пятом эпизоде «Звездных войн». Он был среди охотников за головами, нанятых Дартом Вейдером. Бывший гонщик, жертва экспериментов Империи и заклятый враг Хана Соло, Денгар регулярно возникал в разных сторонних проектах по «Звездным войнам» — от игр и мультсериалов до книг и комиксов. В небольшом камео он появился даже в «Скайуокер. Восход».

Охотник за головами Денгар

«Мандалорец» — первый игровой сериал по «Звездным войнам». Он повествует о наемнике, живущем на краю обитаемой галактики, куда не дотягивается закон Новой Республики. Однажды герой получает заказ — доставить некий объект, которым оказывается зеленый младенец с большими ушами. Мандалорец решает пойти против своих работодателей и становится защитником ребенка.

Второй сезон шоу выйдет этой осенью на Disney+. Сюжет новых серий не раскрывается.

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