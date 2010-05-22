«В основном я Лосяш»: Политолог Екатерина Шульман анализирует «Смешариков»

На YouTube-канале политолога Екатерины Шульман появилось видео, посвященное «Смешарикам». В ролике она рассказывает историю мультсериала и анализирует героев, проводя параллели с реальной жизнью.

Шульман считает мир «Смешариков» «композитной Россией», поскольку в нем показаны все географические и климатические особенности страны.

«У них есть пляж, побережье и море, в котором они периодически плавают и откуда что-то приплывает. В то же время вокруг них существует русская природа с желтеющими листьями, грибами и лесами — сосновыми и лиственными. Там же имеются горы и пустыня, в которой растут кактусы. В одной из серий, перейдя через все эти пустыни, они попадают в город Омск. <...> В горы они тоже ходят. Там они отшельничают и на лыжах катаются».

Что касается героев, то, по мнению Шульман, во вселенной «Смешариков» правят интеллектуалы, предпочитающие умственный труд. В качестве примеров она привела ученого Лосяша и инженера Пина.

В то же время Шульман считает, что все персонажи по-своему уникальны. Особенно это заметно в моменты их психоза.

«Копатыч имеет явные проблемы с аддикциями. У Нюши периодически то депрессии, то истерики. Совунья сходит с ума, когда погибает ее книжка с рецептами. То же самое иногда происходит с Лосяшем: у него нервные срывы из-за того, что он много работает, а также проблемы с принятием себя. Ежик склонен к обсессивно-компульсивным делам. Кар-Карыч — морально сомнительный персонаж, он часто врет и использует других людей при помощи своих актерских и театральных навыков».

«Я, очевидно, представляю собой комбинацию Лосяша и Совуньи с некоторыми элементами Ежика. Но в основном я, конечно, Лосяш», — призналась Шульман.

Также она заметила, что некоторые эпизоды похожи жанрами: «Есть серии, которые носят мистический характер и при этом основаны на мотивах вестернов. В частности, это серии „Билет в один конец“ и „Похитители времени“».