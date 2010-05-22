КиноПоиск

«В основном я Лосяш»: Политолог Екатерина Шульман анализирует «Смешариков»

Обсудить0

На YouTube-канале политолога Екатерины Шульман появилось видео, посвященное «Смешарикам». В ролике она рассказывает историю мультсериала и анализирует героев, проводя параллели с реальной жизнью.

Шульман считает мир «Смешариков» «композитной Россией», поскольку в нем показаны все географические и климатические особенности страны.

«У них есть пляж, побережье и море, в котором они периодически плавают и откуда что-то приплывает. В то же время вокруг них существует русская природа с желтеющими листьями, грибами и лесами — сосновыми и лиственными. Там же имеются горы и пустыня, в которой растут кактусы. В одной из серий, перейдя через все эти пустыни, они попадают в город Омск. <...> В горы они тоже ходят. Там они отшельничают и на лыжах катаются».

Что касается героев, то, по мнению Шульман, во вселенной «Смешариков» правят интеллектуалы, предпочитающие умственный труд. В качестве примеров она привела ученого Лосяша и инженера Пина.

В то же время Шульман считает, что все персонажи по-своему уникальны. Особенно это заметно в моменты их психоза.

«Копатыч имеет явные проблемы с аддикциями. У Нюши периодически то депрессии, то истерики. Совунья сходит с ума, когда погибает ее книжка с рецептами. То же самое иногда происходит с Лосяшем: у него нервные срывы из-за того, что он много работает, а также проблемы с принятием себя. Ежик склонен к обсессивно-компульсивным делам. Кар-Карыч — морально сомнительный персонаж, он часто врет и использует других людей при помощи своих актерских и театральных навыков».

«Я, очевидно, представляю собой комбинацию Лосяша и Совуньи с некоторыми элементами Ежика. Но в основном я, конечно, Лосяш», — призналась Шульман.

Также она заметила, что некоторые эпизоды похожи жанрами: «Есть серии, которые носят мистический характер и при этом основаны на мотивах вестернов. В частности, это серии „Билет в один конец“ и „Похитители времени“». 

Новые сезоны «Смешариков», «Малышариков» и другие проекты с участием персонажей смотрите на КиноПоиск HD. У нас появился специальный детский режим — новый, безопасный для ребенка способ смотреть подходящие мультики и фильмы.

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
Все серии комедии абсурда о чиновнике, который хочет быть не как всеВсе серии комедии абсурда о чиновнике, который хочет быть не как все
В главных ролях:Ян Цапник, Ольга Сутулова, Нелли Уварова, Сергей Епишев, Анна Шепелева
Режиссер:Роман Волобуев
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

Pixar выпустила короткометражку, где главный герой — гей. Первый случай в истории студии

Pixar выпустила короткометражку, где главный герой — гей. Первый случай в истории студии

Вчера59
Крош, Джармуш, рок-н-ролл: Как устроены «Смешарики»

ВидеоКрош, Джармуш, рок-н-ролл: Как устроены «Смешарики»

23 мая9
Что смотреть дома: Сериал «Сквозь снег», «Острые козырьки» и домохозяйки против феминисток
Выбор редакции

Что смотреть дома: Сериал «Сквозь снег», «Острые козырьки» и домохозяйки против феминисток

22 мая10
Как «Смешарики» покорили Землю и вышли в космос
КиноПоиск HD

Как «Смешарики» покорили Землю и вышли в космос

18 мая39

Главное сегодня

КиноПоиск HD

«Стражи Галактики» и бывшая Рика: Разбор 9-й серии нового сезона «Рика и Морти»

Сегодня6
«Стражи Галактики» и бывшая Рика: Разбор 9-й серии нового сезона «Рика и Морти»
Триллер Эдгара Райта «Прошлой ночью в Сохо» отложен до 2021 года

Триллер Эдгара Райта «Прошлой ночью в Сохо» отложен до 2021 года

Сегодня, 19:254
Сериал «Сквозь снег»: Обстоятельный приквел антиутопии Пон Джун-хо
Сериалы

Сериал «Сквозь снег»: Обстоятельный приквел антиутопии Пон Джун-хо

Вчера7
Опрос: 32% россиян готовы вернуться в кинотеатры после карантина

Опрос: 32% россиян готовы вернуться в кинотеатры после карантина

Сегодня, 17:4317
Находка дня: Амели в маске и другие кинопостеры по правилам социального дистанцирования
Бюро находок

Находка дня: Амели в маске и другие кинопостеры по правилам социального дистанцирования

Сегодня, 14:542
Видео со съемок «Мстителей»: Том Хиддлстон тренируется драться с Капитаном Америка

Видео со съемок «Мстителей»: Том Хиддлстон тренируется драться с Капитаном Америка

Сегодня, 13:231
«В основном я Лосяш»: Политолог Екатерина Шульман анализирует «Смешариков»

«В основном я Лосяш»: Политолог Екатерина Шульман анализирует «Смешариков»

Сегодня, 11:344
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт