Видео дня: Александр Петров, фрукты и DeepFake в безумной рекламе

Звезда фильмов «Лед» и «Т-34» Александр Петров опубликовал в своем Instagram рекламный ролик, который он сделал совместно с компанией glo. В видео актер сначала смотрит DeepFake-ролик, где лица девушек из клипа «Satisfaction» Бенни Бенасси заменили на его лицо, а потом Петрова затягивает в странный мир, где люди танцуют и пилят фрукты.

«Друзья, выкладываю видео, которое мы сняли с моими друзьями @glo_ru, — написал Петров. — Премьеру вы видели в трансляции. По-моему, получилось нечто большее чем рекламный ролик».

В ближайшем будущем зрители смогут увидеть Петрова в двух проектах — мини-сериале видеосервиса START «Текст», основанном на одноименном фильме, и в спортивной картине «Стрельцов», релиз которой, вероятно, состоится в 2021 году.

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