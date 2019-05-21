Фанаты Зака Снайдера начали уничтожать свои копии «Лиги справедливости»

Новость о «Лиге справедливости Зака Снайдера» вызвала у фанатов режиссера полный восторг. Они поздравляли друг друга с победой и всячески радовались, что студия Warner прислушалась к их мнению. Некоторые поклонники Снайдера пошли еще дальше и на камеру уничтожили свои копии обычной «Лиги справедливости».

«Я человек слова».

«Warner, прости меня, но это должно сгореть».

«Он оказался прочнее, чем я думал».

«„Лига справедливости Зака Снайдера“ выйдет в 2021 году. Я: »

Кроме этого, для некоторых фанатов 20 мая, день, когда было объявлено о выходе режиссерской версии, стал чем-то вроде праздника. Они запустили мем «19 мая против 20 мая», в котором с помощью героев DC изображают, как воспрянули духом от новости.

О выходе режиссерской версии Снайдер рассказал в рамках онлайн-обсуждения «Человека из стали». Он раскрыл, что над проектом будет работать прежняя команда, включая монтажеров, специалистов по визуальным эффектам и актеров, которые запишут часть новых реплик. На данный момент неизвестно, в каком формате выйдет новая версия — в виде четырехчасового фильма или ленты, разделенной на шесть глав. Точная дата выхода «Лиги справедливости Зака Снайдера» в 2021 году также пока не сообщается.

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