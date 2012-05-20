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77-й Венецианский кинофестиваль не стали переносить. Он состоится осенью 2020 года

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Губернатор региона Венето Лука Зайя сообщил 24 мая, что 77-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 2 по 12 сентября 2020 года, как и планировалось изначально. Зайя входит в совет директоров киносмотра, но организаторы фестиваля пока никак не прокомментировали представленную информацию.

Венеция-2020 станет первым крупным киносмотром, не перенесенным или отменным из-за коронавируса. При этом пандемия все-таки скажется на фестивале: по словам Зайи, по сравнению с прошлыми годами в программе будет представлено меньше фильмов.

Жюри 77-го киносмотра возглавит актриса Кейт Бланшетт.

После начала пандемии в Италии был зарегистрирован резкий скачок заражений. Страна фактически стала эпицентром распространения коронавируса в Европе. Однако по прошествии трех месяцев количество заболевших пошло на спад, и теперь итальянское правительство готовится снять некоторые ограничения. 3 июня планируется разрешить въезд в страну гражданам Евросоюза, а 15 июня должны начать работу кинотеатры (они должны будут придерживаться правил социального дистанцирования).

Источник: Deadline

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В главных ролях:Ян Цапник, Ольга Сутулова, Нелли Уварова, Сергей Епишев, Анна Шепелева
Режиссер:Роман Волобуев
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