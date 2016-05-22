Кристофер Нолан — фанат комедии «СуперМакГрубер». Он цитировал фильм на съемках «Темного рыцаря»

В беседе с Vanity Fair режиссер экшен-комедии «СуперМакГрубер» Йорма Такконе рассказал, что неожиданный фанат его проекта — Кристофер Нолан. Такконе сам узнал об этом от Энн Хэтэуэй, по словам которой Нолан периодически цитировал фильм на съемках картины «Темный рыцарь: Возрождение легенды».

«Я такой: „Твою мать! Это невероятно“, — говорит Такконе. — Завершение этой истории произошло, когда мы с женой (режиссер Мариэль Хеллер — Прим. ред.) были на нашем первом ужине гильдии режиссеров. И она говорит: „Нолан тоже здесь. Сходи поздоровайся“. Так что я подошел к нему и сказал: меня зовут Йорма, я снял фильм под названием „СуперМакГрубер“».

«Я сказал: „Мы намерены сделать сиквел. Как вам такая идея: когда появится имя режиссера, то будет написано „режиссер Кристофер Нолан“ со сноской, а в финале фильма другая сноска с настоящим постановщиком?“ — продолжает режиссер. — Он ответил: „Давайте я обсужу это с женой“».

Комедия «СуперМакГрубер» основана на персонаже Уилла Форте, придуманном для передачи «Субботним вечером в прямом эфире». Пародия на героя сериала «Секретный агент Макгайвер», персонаж регулярно оказывался в безвыходных ситуациях и постоянно проваливал задание из-за собственной некомпетентности.

В полнометражной версии МакГрубера отправили разбираться с террористом, который угрожал взорвать Белый дом с помощью украденной ядерной бомбы.

«СуперМакГрубер» вышел в кинотеатрах весной 2010 года и остался практически не замеченным зрителем: при бюджете в 10 млн долларов фильм собрал в прокате 9,3 млн долларов. В итоге сиквел так и не состоялся, и шутке Такконе не суждено было сбыться. Провал, однако, не похоронил МакГрубера, и по прошествии 10 лет он готовится вернуться на экраны в сериале стрим-сервиса Peacock. Такконе даже пригласил Нолана для читки сценария пилотного эпизода, но режиссер был вынужден отказаться.

«Я пригласил Кристофера Нолана на читку сценария пилота. Он ответил лучшим **** письмом. Просто-таки выдающимся. Это был потрясающий способ начать читку», — рассказал Такконе.

«Хотя я и не могу лично лицезреть, как вы начинаете свою одиссею, знайте, что мой дух парит с вами, — написал Нолан в письме. — И пускай несправедливо добавлять к ответственности, которую вы и так чувствуете, но я должен сказать: мир ждет, мир смотрит на вас».

Дата выхода сериала «МакГрубер» пока не сообщается.

Ожидается, что 15 июля 2020 года свет увидит новый фильм Нолана «Довод», но высока вероятность, что премьеру фильма в итоге перенесут на более поздний срок.

Источник: Vanity Fair

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