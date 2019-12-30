Первый трейлер экранизации комикса «Майор Гром: Чумной Доктор» выйдет 27 мая

27 мая состоится прямой эфир, в рамках которого будет представлен первый трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» — экранизации одноименного комикса издательства Bubble. Трансляцию, организованную Bubble Studios и КиноПоиск HD, проведут креативный продюсер картины Роман Котков и исполнительница главной женской роли Любовь Аксенова. О создании «Майора Грома» расскажут актеры Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Михаил Евланов, Алексей Маклаков, Сергей Горошко и Олег Чугунов.

Прямой эфир можно будет посмотреть на сайте Чумнойдоктор.онлайн, в группе издательства Bubble в VK, а также в группе VK КиноПоиска 27 мая в 17:00.

«Майор Гром: Чумной Доктор» — фильм о приключениях одноименного майора полиции Санкт-Петербурга. Верный поборник правопорядка, он обладает пробивным характером, аналитическим складом ума и неподкупностью и всегда идет до конца, настигая преступника. Все резко меняется с появлением человека в маске Чумного Доктора. Заявив, что его город «болен чумой беззакония», он принимается за «лечение», убивая людей, которые в свое время ушли от наказания при помощи денег и высокого статуса в обществе. Общество взбудоражено. Полиция бессильна. Гром впервые сталкивается с трудностями в расследовании, от итогов которого может зависеть судьба всего города.

КиноПоиск HD — партнер картины в России. КиноПоиск стратегически поддержит проект в кинопрокате, а КиноПоиск HD эксклюзивно покажет фильм онлайн.

Подробнее о создании «Чумного Доктора» КиноПоиск рассказывал в материале со съемок. О том, кто такой Майор Гром, можно узнать здесь.

Дата выхода фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» будет сообщена позже.