Заку Снайдеру отказали в пересъемках для режиссерской версии «Лиги справедливости»

Во время записи подкаста TheWrap-Up автор сайта The Wrap Умберто Гонсалес заявил, что студия Warner и стрим-сервис HBO Max не одобрили досъемки или пересъемки «Лиги справедливости Зака Снайдера». На производство режиссерской версии блокбастера режиссеру планируется выделить в районе 20—30 млн долларов, но деньги пойдут в первую очередь на доработку существующего материала.

«Каких-либо пересъемок с участием актеров не будет, — объяснил Гонсалес. — Речь идет лишь о дополнительных диалогах. Об этом пока никто не говорил. Снайдер хотел провести дополнительные съемки, но руководство HBO Max сказало: «Нет, этого не будет. Мы дадим тебе денег на постпродакшен, спецэффекты, музыку и даже дублирование, но никаких пересъемок для фильма».

«Фильм практически готов, — добавил Гонсалес. — Осталось закрыть петлю, закончить историю. Может, не всю историю, потому что он планировал сделать от трех до пяти фильмов. Но эта вселенная Снайдера, как я ее называю, закончится с режиссерской версией. Не стоит ждать спин-оффа о Бэтмене с Беном Аффлеком или чего-то подобного».

20 мая стало известно, что «Лига справедливости Зака Снайдера» выйдет на HBO Max в 2021 году. В рамках онлайн-обсуждения «Человека из стали» режиссер раскрыл, что над проектом будет работать прежняя команда, включая монтажеров, специалистов по визуальным эффектам и актеров, которые запишут часть новых реплик. На данный момент неизвестно, в каком формате выйдет режиссерская версия — в виде четырехчасового фильма или ленты, разделенной на шесть глав.

Слухи о существовании режиссерской версии появились в сети почти сразу после выхода картины в прокат. Изначально фильм снимал Снайдер, но в итоге из-за трагедии в семье он покинул проект. Вместо него картину под присмотром студии доделывал Джосс Уидон.

Впоследствии Снайдер заявил, что Warner и продюсеры испугались негативной критики и не дали ему закончить начатую историю. По его словам, он хотел сделать мрачный фильм о супергероях, но студия решила сменить направление киновселенной DC и заставила его снимать более легкую картину.

В ноябре 2019 года Галь Гадот, Бен Аффлек и Рэй Фишер, сыгравшие в «Лиге справедливости» Чудо-женщину, Бэтмена и Киборга, поддержали в соцсетях призыв выпустить режиссерскую версию картины. Актеры опубликовали в Twitter посты с хештегом «Выпустите версию Снайдера» (#ReleaseTheSnyderCut), с помощью которого фанаты требовали от Warner показать им снайдеровский вариант «Лиги справедливости».

Источник: The Wrap

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