Сценарист «Назад в будущее 2» попросил студию уничтожить отредактированную версию фильма

Соавтор трилогии «Назад в будущее», сценарист Боб Гейл объяснил, что Netflix не причастен к созданию версии второй части с вырезанной сценой. По его словам, этот вариант продолжения был выпущен студией Universal в попытке угодить некоторым зарубежным рынкам, где было нельзя показывать полуобнаженную женщину с обложки журнала Oh LaLa.

«Виновата Universal, которая каким-то образом передала Netflix отредактированную версию фильма, — говорит Гейл. — Я узнал об этом дней десять назад благодаря внимательности фанатов и попросил студию исправить ошибку. Версия, которую показывают сейчас, нецензурированная, нередактированная, оригинальная».

В середине мая фанаты обратили внимание, что из фильма «Назад в будущее 2» на Netflix была вырезана сцена. Пропал небольшой отрывок, в котором на экране появляется обложка журнала с полуголой женщиной. Ее вырезали вместе с несколькими репликами Марти МакФлая. Netflix быстро все исправил, но видео с зацензуренной сценой успело распространиться по сети.

«Судя по всему, это была зарубежная версия для какой-то страны, у которой была проблема с обложкой журнала Oh LaLa, и ни я, ни режиссер Роберт Земекис не знали о ее существовании, — отметил Гейл. — Я попросил студию уничтожить эту версию. К слову, Netflix не редактирует фильмы. Они лишь демонстрируют версии, которые им поставляются. Так что они не виноваты. Можете направить свое негодование в сторону Universal, но, думаю студия в будущем будет гораздо осторожнее».

В середине апреля похожая история произошла с комедией «Всплеск»: для Disney+ в одной из сцен ягодицы актрисы спрятали с помощью графики. О других случаях цензуры в кино КиноПоиск рассказывал в материалах «Сталин, Элтон и Сергей» и «Не только голый зад из „Всплеска“».

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Источник: THR