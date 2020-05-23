Аниматоры поддержали челлендж каскадеров. В их ролике дерутся робот и самурай

Студия Laika решила поддержать Instagram-челлендж, который начали каскадеры и продолжили актрисы. Аниматоры опубликовали в TikTok похожее видео: в самом начале художник, которого отвлекли от работы, наносит удар по камере, после чего кадр переключается на героев, созданных с помощью кукольной анимации. В ролике «дерутся» все: роботы, коровы, птицы и даже ожившие кроссовки.

Laika была основана в 2005 году. Студия специализируется на stop-motion-анимации (она же кукольная) и с помощью нее сделала такие мультфильмы, как «Паранорман, или Как приручить зомби», «Кубо. Легенда о самурае» и «Коралина в Стране Кошмаров».

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