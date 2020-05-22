КиноПоиск

Франшизу «Мир Юрского периода» продолжат после третьей части

Обсудить0

В интервью Collider продюсер Фрэнк Маршалл рассказал, что франшиза о динозаврах не закончится после триквела «Мира Юрского периода». Новые фильмы серии, по его словам, станут «началом новой эры».

«Динозавры теперь на материке среди нас, и, надеюсь, они задержатся там на какое-то время», — заявил Маршалл. Детали сюжета и актерский состав будущих картин продюсер не уточнил.

«Мир Юрского периода» — продолжение трилогии «Парк Юрского периода», начатой Стивеном Спилбергом в 1993 году. Действие первой картины происходило на острове, населенном воссозданными с помощью генной инженерии динозаврами. Место должно было стать парком аттракционов, но затея провалилась, когда динозавры сбежали из вольеров. В «Мире Юрского периода» этот план воплотили в жизнь, однако в конце фильма парк вновь закрыли.     

Съемки триквела «Мира Юрского периода», получившего подзаголовок «Власть» («Dominion»), стартовали в конце февраля, однако в начале марта их заморозили из-за вспышки коронавируса. Повлияет ли пауза на премьеру, пока не ясно. Сейчас она намечена на июнь 2021 года.

Сюжет фильма не раскрывается. Предполагается, что людям придется разбираться с последствиями второй части, где динозавры, вывезенные с умирающего острова в Штаты, сбежали на свободу и поселились в лесах и горах неподалеку от человечества.

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Источник: Collider

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

8 фильмов про апокалипсис и его последствия
Выбор редакции

8 фильмов про апокалипсис и его последствия

Вчера28
Сцену со взрывом самолета из нового трейлера «Довода» снимали вживую, без графики

Сцену со взрывом самолета из нового трейлера «Довода» снимали вживую, без графики

Вчера13
Netflix вырезал обложку журнала из «Назад в будущее 2», но быстро все исправил после критики

Netflix вырезал обложку журнала из «Назад в будущее 2», но быстро все исправил после критики

Вчера8
Фото со съемок сиквелов «Аватара»: Морская техника и возобновление производства

Фото со съемок сиквелов «Аватара»: Морская техника и возобновление производства

Вчера2

Главное сегодня

ВидеоКрош, Джармуш, рок-н-ролл: Как устроены «Смешарики»

Сегодня1
Крош, Джармуш, рок-н-ролл: Как устроены «Смешарики»
10 лучших моментов сериала «Последний министр»
КиноПоиск HD

10 лучших моментов сериала «Последний министр»

Вчера4
«Великая» и клюква: Самые безумные моменты сериала с Эль Фаннинг

«Великая» и клюква: Самые безумные моменты сериала с Эль Фаннинг

Сегодня7
Что смотреть дома: Сериал «Сквозь снег», «Острые козырьки» и домохозяйки против феминисток
Выбор редакции

Что смотреть дома: Сериал «Сквозь снег», «Острые козырьки» и домохозяйки против феминисток

Вчера4
Франшизу «Мир Юрского периода» продолжат после третьей части

Франшизу «Мир Юрского периода» продолжат после третьей части

Сегодня, 12:213
8 лучших трейлеров недели: «Довод», «Хороший человек» и «Бессмертная гвардия»

8 лучших трейлеров недели: «Довод», «Хороший человек» и «Бессмертная гвардия»

Вчера11
Звезды «Благих знамений» Дэвид Теннант и Майкл Шин снимутся в сериале об актерах в изоляции

Звезды «Благих знамений» Дэвид Теннант и Майкл Шин снимутся в сериале об актерах в изоляции

Вчера2
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт