Франшизу «Мир Юрского периода» продолжат после третьей части

В интервью Collider продюсер Фрэнк Маршалл рассказал, что франшиза о динозаврах не закончится после триквела «Мира Юрского периода». Новые фильмы серии, по его словам, станут «началом новой эры».

«Динозавры теперь на материке среди нас, и, надеюсь, они задержатся там на какое-то время», — заявил Маршалл. Детали сюжета и актерский состав будущих картин продюсер не уточнил.

«Мир Юрского периода» — продолжение трилогии «Парк Юрского периода», начатой Стивеном Спилбергом в 1993 году. Действие первой картины происходило на острове, населенном воссозданными с помощью генной инженерии динозаврами. Место должно было стать парком аттракционов, но затея провалилась, когда динозавры сбежали из вольеров. В «Мире Юрского периода» этот план воплотили в жизнь, однако в конце фильма парк вновь закрыли.

Съемки триквела «Мира Юрского периода», получившего подзаголовок «Власть» («Dominion»), стартовали в конце февраля, однако в начале марта их заморозили из-за вспышки коронавируса. Повлияет ли пауза на премьеру, пока не ясно. Сейчас она намечена на июнь 2021 года.

Сюжет фильма не раскрывается. Предполагается, что людям придется разбираться с последствиями второй части, где динозавры, вывезенные с умирающего острова в Штаты, сбежали на свободу и поселились в лесах и горах неподалеку от человечества.

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Источник: Collider