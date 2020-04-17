8 лучших трейлеров недели: «Довод», «Хороший человек» и «Бессмертная гвардия»

«Баки», второй сезон

Продолжение аниме-сериала про бои без правил с ультранасилием и мускулистыми телами. Теперь боец Баки отправляется в Китай на турнир, который проводится раз в 100 лет, биться с самыми сильными соперниками, да не на жизнь, а на смерть. Разумеется, нашему герою отыщется молодой горячий противник с личными счетами. Сериал порадует тех, кто любит побрутальнее.

«Бессмертная гвардия»

Новый проект Netflix, который бы остался не замеченным зрителями в кинотеатрах, но на стрим-сервисе наверняка сможет привлечь подписчиков, скучающих дома. Главные герои боевика, основанного на одноименном комиксе, — команда бессмертных воинов из разных эпох, для которых бесконечная жизнь давно стала в тяжесть. На протяжении веков они сражаются бок о бок под командованием Энди, некогда известной как Андромаха из Скифии. Они привыкли скрываться в тени, но все меняется с появлением нового бессмертного — первый случай за очень долгое время.

«Довод»

Кристофер Нолан по-прежнему не раскрывает всех секретов своего нового фильма, но свежий трейлер немного приоткрывает завесу тайны. Теперь понятно, что персонажу Джона Дэвида Вашингтона предстоит предотвратить Третью мировую войну (и вероятный конец света) с помощью инверсии — специальной техники управления временем.

«Зачистка»

Малобюджетный фильм ужасов про зомби. Мужчина с женой и дочерью отправляются отдохнуть на природу, а на следующий день он обнаруживает себя в эпицентре зомби-эпидемии. Теперь задача героя — любой ценой найти дочь и спасти ее от кровожадных тварей. Хоть скромный бюджет и бросается в глаза, но трейлер нарезан бодро и с любовью.

«Пятеро одной крови»

Спайк Ли продолжает разбираться с темой расизма в американской истории. На этот раз он сконцентрировался на войне во Вьетнаме, которая для многих чернокожих стала совершенно бессмысленной. В центре сюжета — ветераны вьетнамской кампании, которые возвращаются в джунгли, чтобы отыскать тело похороненного командира и заодно найти спрятанные сокровища.

«Реликвия»

Как известно, в хоррорах должна страдать хотя бы одна женщина. А еще лучше сразу несколько. Три женщины, представительницы разных поколений одной семьи, сталкиваются с неведомым. То ли деменцией, то ли злой силой, а возможно, и со всем сразу. Что-то странное случается с бабушкой, после чего мать и дочь отправляются в ее лесной домик, где пытаются разобраться в творящейся чертовщине. Фильм отметился на фестивале «Сандэнс» и получил хвалебные рецензии, в том числе за идеальную, по мнению критиков, концовку.

«Удушье»

Один из ведущих индийских режиссеров, Анураг Кашьяп по своему обыкновению мешает социальную повестку с криминальным триллером, теперь и для Netflix. Это история о бедном семействе, проживающем в ветхом прогнившем доме и в полной денежной безнадеге. Но когда жена в канализации неожиданно находит тайник с деньгами, жизнь ожидаемо налаживается. Надолго ли? У денег есть цена, и вскоре женщина столкнется с проблемами куда большими, чем падающая в суп штукатурка.

«Хороший человек», первый сезон

Основанный на истории ангарского маньяка Михаила Попкова, сериал видеосервиса START «Хороший человек» — это русский «Настоящий детектив». Действие разворачивается в российской глубинке, где у каждого в шкафу спрятано по скелету, а в главная героиня — следователь из Москвы, приехавшая из столицы, чтобы выследить опасного серийного убийцу.

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.