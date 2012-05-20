Звезды «Благих знамений» Дэвид Теннант и Майкл Шин снимутся в сериале об актерах в изоляции

Майкл Шин и Дэвид Теннант, снимавшиеся вместе в сериале «Благие знамения», исполнят главные роли в многосерийном проекте «Постановочное» (Staged), который будет снят дистанционно. Вместе с ними в сериале появятся Джорджия Моффетт, Люси Итон и Анна Лундберг. Саймон Эванс разработал проект для BBC совместно с Фином Глинном.

В центре сюжета — актеры Вест-Эндского театра, оставшиеся без работы из-за пандемии коронавируса. Находясь в изоляции, они намерены продолжать репетиции удаленно, что временами приводит к комическим и абсурдным ситуациям.

Сериал будет состоять из шести 15-минутных эпизодов. Премьера «Постановочного» состоится на канале BBС One в июне.

О разных сериалах, созданных в условиях карантина и изоляции, КиноПоиск рассказывал здесь.

Источник: Deadline

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