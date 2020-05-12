Сцену со взрывом самолета из нового трейлера «Довода» снимали вживую, без графики

Новый трейлер фильма Кристофера Нолана «Довод» студия Warner представила в рамках специального события в игре «Fortnite», в котором принял участие исполнитель главной роли Джон Дэвид Вашингтон. Актер не только представил ролик, но и рассказал о создании проекта. В частности, он раскрыл, что взрыв в ангаре из финала трейлера снимали по-настоящему, с реальным самолетом.

«Это был настоящий самолет, и это было настоящее здание, куда он врезался, — говорит Вашингтон. — Мы, актерский состав и съемочная группа, видели это своими глазами. Было эпично. Было невероятно. Мы радовались, аплодировали и кричали „ура“, когда они сказали „снято“, после того как Крис получил то, что хотел. То, что вы видите, произошло на самом деле. По крайней мере, той ночью, когда я был на площадке».

Вашингтон добавил, что всю сцену с самолетом, которую герой Роберта Паттинсона в ролике характеризует как «немного драматичную», обязательно надо смотреть на большом экране.

Вашингтон также рассказал, что экшен-сцены, где действие часто разворачивается в обратном порядке, потребовали от постановщиков трюков хорошего воображения. Многие движения приходилось придумывать специально для фильма.

«Очень круто, что мы смогли представить этот новый стиль драк, новый стиль боя», — отметил Вашингтон.

Подробности сюжета по-прежнему не раскрываются. Известно лишь, что действие развернется во время квантовой холодной войны, новой эпохи международного шпионажа. Главный герой (Вашингтон) с помощью техники инверсии времени и слова «довод» должен предотвратить конец света и спасти человечество.

Вашингтон признался, что Нолан спрятал в новом ролике множество улик, намекающих на сюжет «Довода». Для ответов актер призвал «смотреть трейлер снова и снова».

На данный момент релиз «Довода» запланирован на 15 июля 2020 года, но высока вероятность, что премьеру фильма в итоге перенесут на более поздний срок.

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Источник: ComicBook.com