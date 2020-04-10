Netflix вырезал обложку журнала из «Назад в будущее 2», но быстро все исправил после критики

Пользователи Netflix обратили внимание на то, что стрим-сервис отредактировал одну из сцен в «Назад в будущее 2», вырезав из фильма обложку журнала с полуголой женщиной. Оригинальную версию уже вернули на экраны, но только после того, как видео с зацензуренной сценой распространилось по сети.

По сюжету фильма Марти пытается достать спортивный альманах из будущего, который на тот момент находится у Стрикленда. Герою удается его заполучить, но он быстро понимает, что под суперобложкой альманаха скрывается журнал Бифа Oh LaLa. В версии Netflix обложка журнала не появляется на экране, она вырезана вместе с словами Марти.

«Вот версия „Назад в будущее 2“ от Netflix. Если они так коряво отредактировали любимую трилогию, то КТО ЗНАЕТ, какие ЕЩЕ фильмы они незаметно для всех подправили».

«Эй, Netlfix, не хочешь объяснить, почему ты зацензурил „Назад в будущее 2“? Вот оригинальная сцена. Вы вырезали обложку журнала и две реплики Марти. И довольно халтурно. Ваш монтаж дико кривой. Что за дела?»

«Не хватает довольно большого куска».

«Значит, теперь Netflix зацензурил „Назад в будущее 2“. Именно поэтому я до сих пор покупаю физические носители».

«Недопустимо, что Netflix редактирует фильмы вроде „Назад в будущего 2“, чтобы адаптировать их для детей. Марти вскользь смотрит на журнал нижнего белья из 1950-х с полностью одетой женщиной, и это не оскорбительно и не пошло. Этот фильм — классика. Какого хера?»

В середине апреля похожая история произошла с комедией «Всплеск»: для Disney+ в одной из сцен ягодицы актрисы спрятали с помощью графики. О других случаях цензуры в кино КиноПоиск рассказывал в материалах «Сталин, Элтон и Сергей» и «Не только голый зад из „Всплеска“».

Осенью 2018 года опрос THR и Morning Consult показал, что многие американцы ждут возвращения «Назад в будущее» на большие экраны. Из более 2000 опрошенных 71% респондентов отметили, что хотят увидеть возрождение франшизы. Создатели трилогии Роберт Земекис и Боб Гейл, в свою очередь, неоднократно повторяли: их совершенно не интересует ребут франшизы, и ремейк не появится на свет, пока они живы.