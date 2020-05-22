Кристофер Нолан и Эдгар Райт поздравили студентов-кинематографистов с выпускным

Студены-кинематографисты Нью-Йоркского университета, отмечавшие окончание учебы, получили неожиданный сюрприз на удаленном выпускном. К их Zoom-вечеринке присоединились режиссеры Кристофер Нолан, Эдгар Райт, Райан Джонсон и Карин Кусама. Постановщики поздравили класс 2020-го и напомнили, что молодые кинематографисты — будущее индустрии.

«Поздравляю студентов-кинематографистов NYU. Мне посчастливилось записать послание к выпускникам, как и Кристоферу Нолану, Эдгару Райту, Райану Джонсону, Карин Кусаме и другим. Вы заслужили! Вперед, меняйте мир».

«Поздравляю с вашим потрясающим достижением, — заявил Нолан. — Я знаю, вы старались, и просто хотел бы сказать: вы готовитесь выйти в мир, где ценятся истории, рассказчики и те, кто заботится об истории повествования и его будущем. Нам нужны ваши голоса, нам нужны новые голоса, нам нужен ваш энтузиазм. Мне не терпится увидеть, какой путь вы выберете и что сделаете. Поздравляю и желаю вам всего наилучшего».

Нолана поддержал и Райт:

«Я понимаю, что это был тяжелый и долгий путь, и знаю, что мы хотели бы отпраздновать друг с другом, и мне жаль, что вы не можете этого сделать, но это важный момент в ваших жизнях, и вы должны гордиться собой. Если вам от этого лучше, у меня вообще не было выпускного, потому что я не учился в киношколе. Вы уже справились гораздо, гораздо лучше меня. Еще один плюс в этой ситуации с коронавирусом: теперь есть отличная причина остаться дома и посмотреть кучу фильмов. Честно, я смотрю как минимум по три фильма в день. Сейчас отличное время для киногиков-затворников».

Многие звезды сейчас используют освободившееся из-за карантина время, чтобы общаться с учащимися и выпускниками. В конце апреля Дэвид Финчер и Дени Вильнёв вместе с Национальной школой кино и телевидения Великобритании провели мастер-классы для студентов-кинематографистов.

В США знаменитости, среди которых были бывший президент Барак Обмана, Арнольд Шварценеггер и Брэд Питт, приняли участие в акции «Выпускной вместе», организованной в поддержку студентов-выпускников.

Источник: IndieWire

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