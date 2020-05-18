«Можно вечно спорить, мог ли Супермен убить Зода»: Что Зак Снайдер рассказал о «Человеке из стали»

Режиссер Зак Снайдер вместе с женой, продюсером Деборой Снайдер, провел онлайн-показ блокбастера «Человек из стали». После трансляции он пообщался с фанатами — рассказал о создании картины, поделился своими мыслями о спорных моментах и раскрыл несколько любопытных подробностей.

Вот что рассказал Снайдер.

Об архитектуре Криптона

По словам Снайдера, при создании видов родной планеты Супермена он вдохновлялся стилем ар-нуво и специально хотел передать одержимость криптонцев символами плодородия. Именно поэтому в их архитектуре можно заметить фаллические и вагиноподобные элементы. По мнению режиссера, эти символы особенно иронично смотрятся в обществе, где не проводят обычные роды.

Снайдер также рассказал, что они со съемочной группой использовали помещение, где родился Кал-Эл, в качестве баскетбольной площадки. Так продолжалось, пока об этом не узнала Дебора Снайдер.

О Думсдее

Живое оружие массового поражения, Думсдей появился на экране в фильме «Бэтмен против Супермена», но намеки на него есть и в «Человеке из стали». В самом начале над Криптоном виднеется поврежденная луна — следствие действий Думсдея, созданного в прошлом.

«Мне очень нравится этот персонаж, — говорит Снайдер. — С самого начала я подумал, что было бы круто каким-то образом добавить Думсдея в фильмы».

О Джор-Эле

Отца Супермена Снайдер представлял в качестве изгоя на собственной планете, который, в отличие от других криптонцев, преклоняющихся перед технологией, сохранил связь с природой. В фильме режиссер пытался передать двоякость этого общества, где череп используется в качестве «органического жесткого диска», а голографическое изображение Джор-Эла ведет себя как живое существо.

Впоследствии связь Джор-Эла с природой режиссер показал и в сыне. Несмотря на то, что Кларк — пришелец, он чувствует себя частью Земли и окружающего мира.

О «Пути героя»

Снайдер — поклонник творчества Джозефа Кэмпбелла и его исследования о путешествии героя и мономифа. В фильме даже спрятана его цитата, написанная на криптонском: «Где мы опасались обнаружить мерзость и ужас, мы найдем бога; там, где мы рассчитывали вырваться на волю, мы попадем в самое средоточие собственного существования; где думали остаться в одиночестве, мы воссоединимся со всеми людьми». По словам режиссера, она также скрыта на костюме Супермена в продолжении.

О морской болезни

Во время съемок сцены с Кларком Кентом на рыболовецком судне всей съемочной группе, за исключением Генри Кавилла и оператора, стало плохо. К счастью, съемки длились недолго, и в скором времени все оказались на твердой земле.

О намеке на Аквамена

Не дав конкретного ответа, Снайдер намекнул, что Аквамен послал китов, которые помогли Кларку после взрыва буровой вышки. «Не знаю, было бы круто», — отвертелся Снайдер.

О загадке скаутского корабля

«Один сбежал. Это было сделано специально», — заметил Снайдер по поводу пустой камеры, которую можно заметить на криптонском корабле, приземлившемся на Земле 2000 лет назад. У режиссера нет точных планов, кто именно находился в этой камере, но фанатская теория предполагает, что там была Супергерл, кузина Супермена.

Об отсылке к «Хранителям»

Актер Алессандро Джулиани до этого снимался у Снайдера в «Хранителях», где следил за поведением Доктора Манхэттена на Марсе. В «Человеке из стали» его посадили следить за кораблем криптонцев, и режиссер специально поместил на его монитор Марс. Снайдер думал добавить и самого Манхэттена, но в итоге понял, что будет перебор.

О видении с черепами

По мнению Снайдера, самое страшное для Супермена — это не его смерть, а гибель других. Именно поэтому в видении Зода он тонет в черепах. «Мне кажется, это очень сильный и в чем-то даже красивый момент», — отметил режиссер.

О битве в Смолвиле

Самой сложной в плане постановки и планирования оказался драка Супермена с двумя криптонцами. Потребовалось много сил и времени, чтобы точно понять, кто и где будет находится, как будет двигаться камера.

О разрушении Метрополиса

Снайдер не смог обойти вниманием претензии, связанные с разрушением Метрополиса. По мнению режиссера, «Человек из стали» — частично фантастика о вторжении пришельцев, и подобные разрушения — неизбежная составляющая жанра. Именно это он и хотел передать на экраны, показать последствия терраформирования.

О смертельном ударе

Самый спорный момент фильма, обсуждения которого не прекращаются и по сей день, — это когда Супермен убивает Зода, ломает ему шею, чтобы спасти людей. По мнению Снайдера, в этот момент Кларк окончательно выбирает человечество.

«Можно вечно спорить, мог ли Супермен убить Зода, — говорит режиссер. — Но важная тема здесь — это его наследие. Он выбрал. Он выбрал нас».

Снайдер отметил, что таким образом Супермен исправил ошибку прошлого, когда не смог пожертвовать всем и спасти своего отца.

В ближайшее время Снайдер будет работать над режиссерской версией «Лиги справедливости», релиз которой состоится на стриминг-платформе HBO Max в 2021 году.

Источник: THR

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