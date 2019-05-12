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Трейлер «Довода»: Новая холодная война в фильме Кристофера Нолана

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«Довод» — самый амбициозный и масштабный проект в карьере Кристофера Нолана. Картина охватывает сразу несколько жанров и может похвастаться как захватывающей историей, так и умопомрачительными спецэффектами и экшен-сценами.

Сюжет фильма не раскрывается. По последней информации, действие развернется во время квантовой холодной войны, новой эпохи международного шпионажа. Проект описывают как экшен-триллер, совмещающий в себе элементы фильмов «На север через северо-запад» и «Начало». Джон Дэвид Вашингтон и Роберт Паттинсон сыграют главных героев, оказавшихся в любовном треугольнике с участием персонажа Элизабет Дебики.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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