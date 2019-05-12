Трейлер «Довода»: Новая холодная война в фильме Кристофера Нолана

«Довод» — самый амбициозный и масштабный проект в карьере Кристофера Нолана. Картина охватывает сразу несколько жанров и может похвастаться как захватывающей историей, так и умопомрачительными спецэффектами и экшен-сценами.

Сюжет фильма не раскрывается. По последней информации, действие развернется во время квантовой холодной войны, новой эпохи международного шпионажа. Проект описывают как экшен-триллер, совмещающий в себе элементы фильмов «На север через северо-запад» и «Начало». Джон Дэвид Вашингтон и Роберт Паттинсон сыграют главных героев, оказавшихся в любовном треугольнике с участием персонажа Элизабет Дебики.