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Постановщица «Наследников» разработает для Sony спин-офф «Человека-паука» о Мадам Паутине

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Студия Sony подключила постановщицу С. Дж. Кларксон («Декстер», «Джессика Джонс») к работе над секретным проектом, основанным на комиксах Marvel. Подробности фильма не раскрываются, но, согласно источникам Variety, главной героиней картины станет провидица Мадам Паутина, второстепенный персонаж, связанный с Человеком-пауком.

Мадам Паутина, также известная как Кассандра Уэбб, дебютировала на страницах комикса «The Amazing Spider-Man» в ноябре 1980 года. Изначально ее представляли пожилой слепой женщиной-мутантом, страдающей от аутоиммунного нервно-мышечного заболевания. Она была прикована к специальному креслу и подключена к системе жизнеобеспечения, напоминающей паутину. Свою инвалидность Кассандра компенсировала суперспособностями — мощной телепатией и даром провидения.

Она периодически участвовала в разных историях, пока не была убита детьми Крейвена-охотника. Перед смертью Мадам Паутина передала свои способности Джулии Карпентер — Женщине-пауку, которая начала использовать предсказания для борьбы со злом.

Стоит отметить, что информация о Мадам Паутине пока не получила официального подтверждения и в будущем может быть опровергнута.

Проект пока находится на самой ранней стадии разработки. Источники Variety отмечают, что студия планирует сперва найти исполнительницу главной роли (ищут крупную звезду), после чего займется поисками сценаристов. В сентябре 2019-го стало известно, что авторы «Морбиуса» Мэтт Сазама и Берк Шарплесс работают над фильмом о Мадам Паутине, но на данный момент неизвестно, будут ли они причастны к созданию новой картины.

В ближайшем будущем Sony выпустит два фильма, основанных на комиксах Marvel, — «Веном 2» и «Морбиус». 12 февраля появилась информация, что Sony зарезервировала 8 октября 2021 года для некоей ленты по комиксам Marvel. Вероятно, в этот день планируется выпустить один из фильмов, слухи о разработке которых периодически появляются в сети. Согласно разным источникам, Sony собирается сделать сольные картины о нескольких противниках Человека-паука, включая Мистерио, Крейвена-охотника и Хобгоблина. Сценарий одного из них, предположительно, напишет Роберто Орси («Трансформеры», «Звездный путь»).

Фильмы о Человеке-пауке и другие проекты по комикам Marvel вы прямо сейчас можете посмотреть на КиноПоиск HD.

Источник: Variety

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