«Вы победили»: Реакции на анонс «Лиги справедливости Зака Снайдера»

Во время онлайн-обсуждения «Человека из стали» Зак Снайдер раскрыл, что в 2021 году на стрим-сервисе HBO Max состоится премьера долгожданной и обсуждаемой режиссерской версии «Лиги справедливости». Эта новость вызвала в сети бурную реакцию: сторонники движения «Выпустите версию Снайдера» праздновали победу, звезды проекта радовались, что зрители увидят больше «Лиги справедливости», а обычные люди начали шутить, какие еще режиссерские версии надо выпустить.

Вот что пишут в сети по поводу «Лиги справедливости Зака Снайдера».

Генри Кавилл , исполнитель роли Супермена

«Только что поговорил с Заком Снайдером после просмотра „Человека из стали“. Дамы и господа, это случилось. Версия Снайдера выйдет в следующем году! Я знаю, было два лагеря, которые спорили, существует ли режиссерская версия или нет. Просто не забывайте, теперь мы получим еще больше „Лиги справедливости“, и это победа для всех. Так что будьте добры друг к другу. Поздравляю, мистер Снайдер!»

Джейсон Момоа , исполнитель роли Аквамена

«Это наконец случилось. Не стоит благодарности. Справедливость восторжествовала. Aloha всем, кто помог этому случиться. Всем фанатам. Мы вас любим».

Рэй Фишер , исполнитель роли Киборга

«Тем, кто сражался. Тем, кто верил. Спасибо вам».

Режиссерскую версию в Instagram также поддержали актер Рэй Портер, сыгравший Дарксайда, и постановщик трюков фильма Фредди Басигс.

Свою поддержку также выразили разные актеры и режиссеры.

«Вау. Просто вау. Поздравляю, Зак Снайдер».

«Поздравляю, ты заслужил».

«Мои поздравления, Зак. Ты заслужил».

«Рад за Зака Снайдера, кинематографиста, которым я восхищался всю жизнь. Я так и не видел „Лигу справедливости“. Теперь я посмотрю „Лигу справедливости“».

«Рад за супругов Снайдер, что у них появилась возможность воплотить в жизнь свое видение фильма, который связан с невероятно сложным и болезненным периодом в их жизни».

Радостные посты:

«НАСЛАЖДАЙТЕСЬ МОМЕНТОМ. ВЫ ПОБЕДИЛИ. Каждый из вас. КАЖДЫЙ! МЫ СДЕЛАЛИ ЭТО».

«Это было неповторимое путешествие. Спасибо всем, кто помог нам одержать победу в этой схватке».

«МЫ ПОБЕДИЛИ».

«ЭТО НЕ ПОДДЕЛКА. ОНО **** НАСТОЯЩЕЕ».

И шутки про разные режиссерские версии:

«Теперь, так как версия Снайдера стала реальностью после безумного давления со стороны фанатов, может, после карантина они переснимут восьмой сезон „Игры престолов“ со сценарием от компетентных авторов. HBO, нам это надо».

«Пришло время для безостановочной версии „Поп-звезда: Не переставай, не останавливайся“».

«Выпустите версию Греты Гервиг».

«HBO Max, выпустите „Восхождение Юпитер“, но чтобы больше пчел».

«„Мстители: Версия Снайдера“».

«Ну же, Universal. Вы знаете, что надо сделать».

«Только представьте, что люди бы настолько достали Питера Джексона в 2020 году, чтобы он сдался и добавил **** Тома Бомбадила во „Властелина колец“».

Точная дата выхода «Лиги справедливости Зака Снайдера» в 2021 году пока не сообщается.